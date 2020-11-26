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Может уйти под землю частный сектор: Когда построят новые колодцы для спасения от грунтовых вод в Бердске, стало известно

11:39 26.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Город нуждается в новых колодцах дренажной системы, которая была сделана за 67 млн рублей. На вопрос ответил начальник управления капитального строительства мэрии Антон Антонов

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Строительство дренажной системы в городе обошлось в 67 млн рублей

Будут ли возводить колодцы на подтопляемых территориях еще в Бердске? На этот вопрос на оперативном штабе ответил начальник управления капитального строительства мэрии Антон Антонов 26 ноября на оперативном штабе. Напомним, уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске. Город нуждается в новых колодцах дренажной системы, которая была сделана за 67 млн рублей.

- На данный момент проекты 4 колодцев находятся на экспертизе, если они ее пройдут, то начнутся работы. Софинансирование в местном бюджете заложено. Будем подавать заявку на получение средств из областного бюджета, - рассказал Антонов.

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От редакции

Нужны еще колодцы?

Nomad47, 26 ноября 2020 12:21
Как говорят ИМХО, тоесть моё мнение. Эти колодцы затратный метод, чтобы он был эффективным колодцев надо очень много. Почему не учесть особенности рельефа, с учётом рельефа использовать открытые ливнёвки, способные отвести и талые, и дождевые воды. Не вырубать берёзы и другие деревья, снижающие уровень грунтовых вод, зачем бороться с природой, да забыл, строить надо в берёзовых рощах и посадках, экономя на коммуникациях. Сколько доплнительно выды попадает в почву из дырявых труб? Это же закачка сравнительно средней реки в грунт. Рукотворны некоторые подземные реки. Почему это не берётся в расчёт? Выгоднее бесконечно пилить бюджет, чем принимать разумные решения. Сделай как надо и забудь проблему с подтоплением. Однако...

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