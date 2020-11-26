Может уйти под землю частный сектор: Когда построят новые колодцы для спасения от грунтовых вод в Бердске, стало известно

Город нуждается в новых колодцах дренажной системы, которая была сделана за 67 млн рублей. На вопрос ответил начальник управления капитального строительства мэрии Антон Антонов

Строительство дренажной системы в городе обошлось в 67 млн рублей

Будут ли возводить колодцы на подтопляемых территориях еще в Бердске? На этот вопрос на оперативном штабе ответил начальник управления капитального строительства мэрии Антон Антонов 26 ноября на оперативном штабе. Напомним, уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске. Город нуждается в новых колодцах дренажной системы, которая была сделана за 67 млн рублей.

- На данный момент проекты 4 колодцев находятся на экспертизе, если они ее пройдут, то начнутся работы. Софинансирование в местном бюджете заложено. Будем подавать заявку на получение средств из областного бюджета, - рассказал Антонов.

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