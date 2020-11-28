28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы

14:10 28.11.2020 Фото: pxhere
0

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.

% name% title
Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Об этом в интервью «Парламентской газете» 24 ноября сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Указанный размер индексации заложен в бюджете Пенсионного фонда на следующую «трёхлетку», который Госдума приняла в третьем чтении 26 ноября.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — отметила Елена Бибикова.

Примечательно, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента.

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.

индексация пенсий инфляция. пенсия рост пенсии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас вырастет пенсия на 1000 рублей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названа причина смертельного пожара в сауне 2-этажной гостиницы в Новосибирске
14:24 28-11-2020
Названа причина смертельного пожара в сауне 2-этажной гостиницы в Новосибирске
Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы
14:10 28-11-2020
Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы
Почему выходным днем сделать 3 сентября предлагают в Госдуме?
14:08 28-11-2020
Почему выходным днем сделать 3 сентября предлагают в Госдуме?
БердскВсю жизнь ждал её: 40-летние невеста Вероника Ковалева и жених Илья Ивин целовались в масках на регистрации брака в Бердске
14:00 28-11-2020
Всю жизнь ждал её: 40-летние невеста Вероника Ковалева и жених Илья Ивин целовались в масках на регистрации брака в Бердске
БердскДень матери 2020: самого близкого на земле человека поздравляют 29 ноября
13:49 28-11-2020
День матери 2020: самого близкого на земле человека поздравляют 29 ноября
Рожала седьмого ребенка, когда ее 6-летнему сыну отрезал голову пьяный приятель мужа
13:44 28-11-2020
Рожала седьмого ребенка, когда ее 6-летнему сыну отрезал голову пьяный приятель мужа
Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?
13:29 28-11-2020
Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?
Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и обычаи светлого праздника католиков
13:20 28-11-2020
Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и обычаи светлого праздника католиков
Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска
13:12 28-11-2020
Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска
БердскСколько "подозреваемых" по COVID-19 на 28 ноября насчитали в Бердске?
13:03 28-11-2020
Сколько