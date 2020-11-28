Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы

Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Об этом в интервью «Парламентской газете» 24 ноября сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Указанный размер индексации заложен в бюджете Пенсионного фонда на следующую «трёхлетку», который Госдума приняла в третьем чтении 26 ноября.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — отметила Елена Бибикова.

Примечательно, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента.

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.