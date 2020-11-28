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Ежемесячные выплаты на детей до 3 лет российским семьям подтвердило правительство

16:54 28.11.2020 Фото: pixabay.com
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Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих, пока им не исполнится три года.

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Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, сообщается на сайте кабмина.

Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих, пока им не исполнится три года. Также проект направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребёнка и предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка в регионах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Дословно

О внесении изменений в распределение субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, а также в распределение субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребёнка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребёнка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2020 год, утверждённые приложением 34 (таблица 62, таблица 140 и таблица 160 соответственно) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проект распоряжения направлен на осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, ежемесячных денежных выплат в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими возраста трёх лет, единовременной выплаты при рождении первого ребёнка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребёнка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в полном объёме.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

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