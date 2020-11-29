Как действовать, если за дверью квартиры пожар

Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.

Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно

Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить уровень дыма в помещении, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин.

"Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно, так как вы можете получить отравление продуктами горения, дезориентироваться в пространстве и не найти выхода. В этом случае лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение, в котором вы будете находиться", - сказал Гладилин.

Он отметил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану, указав, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь. Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.

"Обязательно сообщить точный адрес места пожара, где происходит пожар, и есть ли угроза людям, находящимся в здании", - добавил Гладилин.

Если же вы поняли, что в доме пожар, войдя с улицы, нужно не только сообщить об этом спасателям, но и произвести эвакуацию, преимущественно используя для этого незадымляемую лестничную клетку. Такая лестница имеется в многоэтажных домах, и при работе системы дымоудаления там будет безопасно.