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Как действовать, если за дверью квартиры пожар

05:00 29.11.2020 Фото: pxhere
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Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.

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Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно
Если при выходе из квартиры вы замечаете признаки пожара, то следует вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, это позволит снизить уровень дыма в помещении, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин.
"Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно, так как вы можете получить отравление продуктами горения, дезориентироваться в пространстве и не найти выхода. В этом случае лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение, в котором вы будете находиться", - сказал Гладилин.
Он отметил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану, указав, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь. Вызывать пожарных нужно по телефонам 101 или 01, также можно использовать единый телефон службы спасения 112.
"Обязательно сообщить точный адрес места пожара, где происходит пожар, и есть ли угроза людям, находящимся в здании", - добавил Гладилин.
Если же вы поняли, что в доме пожар, войдя с улицы, нужно не только сообщить об этом спасателям, но и произвести эвакуацию, преимущественно используя для этого незадымляемую лестничную клетку. Такая лестница имеется в многоэтажных домах, и при работе системы дымоудаления там будет безопасно.
"Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения", - предупредил Гладилин.
Источник: РИА Новости
огонь за дверью пожар что делать Антон Гладилин ГУ МЧС
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