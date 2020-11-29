Ритуальные услуги попали под раздачу: похоронному бизнесу выпишут закон и всех ритуальщиков внесут в реестр

А так же пересчитают кладбища. На федеральном уровне определят правила инвентаризации кладбищ и создадут пункты приёма заказов на похороны.

Органы местного самоуправления займутся содержанием муниципальных кладбищ и учётом мест погребения.

Оказание ритуальных услуг уже давно стало популярным и прибыльным видом предпринимательства. Но федеральное законодательство регулирует только работу похоронных служб, созданных органами местного самоуправления. В Госдуму внесён законопроект, призванный навести порядок в похоронном деле. Если он будет принят, то регионы сформируют реестр погребальных контор и установят для них обязательные требования. А на федеральном уровне определят правила инвентаризации кладбищ и создадут пункты приёма заказов на похороны.

Кто может организовать погребение?

В пояснении к документу, внесённым членом Комитета Госдумы по транспорту и строительству Антоном Жарковым («Единая Россия»), отмечается, что сейчас в России похоронные услуги регулируются принятым ещё в январе 1996 года законом «О погребении и похоронном деле». Но в нём речь идёт только о государственных похоронных службах, а коммерческие организации остались вне правового поля. В действующих нормах не определены требования к качеству ритуальных услуг и правила формирования и учёта мест захоронений.

Внесённым законопроектом предлагается устранить пробелы в законодательстве и установить, что организацией похорон могут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашения с органами местного самоуправления на оказание таких услуг. При этом ритуальная организация должна быть зарегистрирована в том регионе, где она работает.

Чтобы упорядочить взаимодействие предпринимателей и муниципалитетов, предлагается ввести следующее: граждане смогут оформить заявку на похороны только через пункты приёма заказов или специальные диспетчерские центры. По сути, это означает запрет на звонки напрямую похоронному агенту. Если агент или ритуальное бюро нарушили указанное требование и работают без посредника в виде диспетчерского центра, то муниципалитет в одностороннем порядке расторгнет соглашение о сотрудничестве. Также договор могут расторгнуть, если организацию в течение трёх лет более трёх раз привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и разглашение персональных данных граждан.

Кто будет вести перечень захоронений?

Согласно законопроекту, на федеральном уровне устанавливается порядок инвентаризации кладбищ и мест захоронений, минимальный перечень предметов, необходимых для безвозмездного погребения, порядок создания и ведения перечня недобросовестных погребальных контор.

Законопроект даёт регионам право утвердить требования к погребальным конторам и похоронным агентам, качеству ритуальных услуг, к объектам похоронного назначения, к формированию и предоставлению мест захоронений. В частности, предусматривается возможность создания на платной основе семейных захоронений через публичную оферту с размещением в открытом доступе реестра участков для продажи. В свою очередь, органы местного самоуправления займутся содержанием муниципальных кладбищ и учётом мест погребения.

Также предлагается дополнить Земельный кодекс положением о безвозмездной передаче религиозным организациям земельных участков для создания государственных или муниципальных вероисповедальных кладбищ. А в целях привлечения инвестиций в похоронное дело предусматривается возможность создания концессий в этой области.

Ритуальным агентом не сможет стать кто угодно

«Принятие законопроекта будет способствовать упорядочению отношений в сфере похоронного дела, расширит полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления и устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица», — сказано в пояснении к документу. При этом отмечается, что законопроект не предполагает переоформления ранее выданных удостоверений на место захоронения.

На федеральном уровне есть необходимость урегулировать деятельность частных компаний в похоронной сфере, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Судя по данным, которые к нам поступают от органов охраны правопорядка, мы видим, что этот рынок серьёзно криминализирован. Эта сфера давно нуждается в наведении порядка», — сказал депутат «Парламентской газете». По мнению Выборного, если в похоронном деле останутся только те, кто заключил соглашения о сотрудничестве с органами власти, это позволит исключить ситуации, когда кто угодно может назвать себя ритуальным агентом и заниматься этой деятельностью, не имея должного опыта». Но при этом, подчеркнул депутат, законопроект должен в первую очередь помочь гражданам.

Источник: Парламентская газета