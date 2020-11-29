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Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам

20:30 29.11.2020 Фото: pexels
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А сегодняшний день депутат зарабатывает около 400 тыс. рублей – это без премий и надбавок. Неужели этих денег не хватает.

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Планируется повысить страховые пенсии на 6,3%, а также социальные пенсии на 2,6%

В Думе прозвучало предложение отдать премии депутатов и чиновников пенсионерам. Оно было озвучено на рассмотрении проекта бюджета страны во втором чтении, когда в законопроект можно внести поправки. Автором инициативы стал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

На обсуждении законопроекта Миронов заявил, что нужно вернуться к индексации пенсий рабочим пенсионерам, а также военным пенсионерам и детям войны. В качестве резерва он предложил урезать премии депутатам и чиновникам, направив их на повышении пенсионных выплат.

К сожалению, предложение Миронова, не услышали в Думе, ведь его инициатива забирает у депутатов и чиновников деньги, а все, что связано с их деньгами они воспринимают в штыки. Урезание премий депутатов и чиновников даже не стали обсуждать в стенах парламента. А вот если бы предложили повысить премии депутатам, когда за эту инициативу точно бы проголосовали все народные избранники без исключения.

После долгих обсуждений проект бюджета до 2023 года приняли во втором чтении, но в нем нет статьи расходов для индексации выплат работающим пенсионерам. Планируется повысить страховые пенсии на 6,3%, а также социальные пенсии на 2,6%.

В Думе никогда не принимались предложения об урезании зарплаты депутатам в пользу простого народа. Все эти инициативы блокируются сразу, их даже не обсуждают. А тем временем выплаты народным избранникам растут. А еще им выплачивают премии за созданные законопроекты, в которых не предусматривается индексация пенсий работающим пенсионерам.

А сегодняшний день депутат зарабатывает около 400 тыс. рублей – это без премий и надбавок. Неужели этих денег не хватает. А еще нужно учесть, что почти каждый народный избранник имеет крупный бизнес, который переписан на жену, сына и других родственников. В итоге за месяц выходит приличная сумма, а вот старикам добавить – так денег нет.

Сами граждане неоднократно выражали недовольство тем, что депутаты и чиновники на местах получают слишком много денег. Некоторые вспоминают СССР, когда народный депутат работал на заводе, а за его деятельность ему платили только командировочные, когда он выезжал на сессии. Сейчас же депутат – это основная работа, а это неправильно, уверены россиян, которые выражают свое мнение в Сети.

Чиновники и депутаты должны в первую очередь желать все, чтобы хорошо жилось простым гражданам и только потом, думать о себе, ведь они служат народу. Так было при Союзе, теперь все не так. Депутаты ездят на дорогих машинах, живут в шикарных особняках, а простой рабочий человек живет от зарплаты к зарплате и денег все равно не хватает.

Источник: 1rre.ru

индексация пенсий пенсия премии чиновников
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