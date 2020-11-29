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Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы

20:00 29.11.2020 Фото: Pexels
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Кто из родителей не сталкивался с проблемой уложить малыша спать? Мы собрали лучшие советы для облегчения вам этой непростой задачи.

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Перед сном искупайте малыша в теплой воде

Было бы неплохо, если бы маленькие дети снабжались кнопочкой «выкл», чтобы укладывать их спать без проблем. Но природа не предусмотрела такой кнопки, поэтому каждая мама находит собственные способы, как убаюкать малыша. Мы подскажем, как сделать это легче и быстрее, сэкономив и нервы, и время.

  • Прежде всего, устраните все, что может причинять крохе дискомфорт. Если малышу жарко или холодно, если он голоден или ему нужно сменить памперс, он не сможет уснуть, даже если он совершенно вымотался. Также ребенка могут беспокоить колики, прорезывающиеся зубки. Помогите ему справиться с дискомфортом: воспользуйтесь специальным успокаивающим гелем для зубов, или сделайте массаж животика с помощью нагретой пеленки.
  • Проветрите комнату. Прохладный влажный воздух комфортен для ребенка, он быстрее успокоится и уснет. Жаркий и сухой — напротив, пересушивает слизистую маленького носика и причиняет беспокойство.
  • Перед сном искупайте малыша в теплой воде. В отличии от прохладной ванночки, где ребенок активно двигается, теплая вода расслабляет мышцы, успокаивает, и ребенка клонит в сон.
  • Не старайтесь обеспечить абсолютную тишину во время засыпания. Это не ускорит процесс, но ребенок, привыкнув к тишине, будет с трудом засыпать в других условиях.

Источник: uaua

как уложить практические советы убаюкать ребенка уложить спать
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