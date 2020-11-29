Чем порадует погода в Бердске 29 ноября 2020?

Ночью понижения температуры не предвидится. И в понедельник, 30 ноября, Бердск ждет похожая на воскресную погода.

Бердский лес

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег.

Местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами до -25°С, днем -10, -15°С, местами -4, -9°С.

В Бердске 29 ноября синоптики обещают облачную и безветренную погоду. Осадки мало вероятны. Днем столбик термометра будет колебаться от 9 до 11 градусов ниже нуля. Ночью понижения температуры не предвидится. И в понедельник, 30 ноября, Бердск ждет похожая на воскресную погода. Так что последние дни ноября 2020 можно назвать вполне стабильными.