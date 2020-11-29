С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — свет родном в окне.

Человека нет роднее



И нужнее на Земле!

Я в День мамы пожелаю

Счастья, нежности, добра,

Каждый день пусть наступает

Ещё лучше, чем вчера!

С Днем матери! Желаю всегда оставаться счастливой, красивой, мечтательной, веселой, милой женщиной, доброй, отзывчивой, заботливой, искренней, любящей и любимой мамой!

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.



За все спасибо говорюИ очень искренне люблю.

Здоровья мамочке желаю,

Улыбок, смеха, доброты,

Всегда пусть счастье окружает,

И исполняются мечты!

Мама часто, словно фея,

Исполняет все мечты.



Знай, что самая крутаяВ этом мире фея ты.

Мама! С праздником, родная,

Я тебе всего желаю,

Море счастья и любви,

Улыбайся от души.

Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.



Будь здоровою всегда,Живи долгие года.Тебя за все благодарю,Всем сердцем я тебя люблю!

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

Я в День мам тебе желаю,

Мама, счастья и тепла!

Чтобы ты всегда здоровой

И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,

Не грустила никогда.

Ты нужна мне в мире этом

Словно воздух и вода.

С днем матери, моя родная!

Глаза пусть счастье излучают.

За все тебя благодарю,

Целую крепко и люблю.

Поздравляем матерей,

Никого вас нет важней!

Сил, здоровья вам, любви

Пожелаем от души!

С Днем матери приятно поздравлять,

Ведь каждому так важно понимать,

Что есть на свете главный человек,

Который тебя любит весь твой век.

С Днем матери! Здоровья, теплоты!

И пусть всю жизнь счастливой будешь ты.

Лишь мама может всё простить,

Понять и без оглядки верить,



Что б ни произошло, любитьИ ждать, не запирая двери.Спасибо, мамочка моя,За то, что есть ты у меня!

Мамулечка, мама, родная моя

Тебя поздравляю с праздником я!

Чтоб ты улыбалась всегда и везде.

Здоровья большого желаю тебе!

Поздравляем нашу маму

И хотим ей пожелать

Быть здоровой,

Быть красивой,

Никогда не унывать!

Береги для нас себя,

Очень любим мы тебя!

С Днем матери тебя, моя родная!



Твоя любовь хранит меня от бед.Пускай тебя лишь радость окружает,Знай, лучше мамы в мире просто нет!

Сегодня самый светлый день —

День матерей родных и нежных.

Пусть солнце не закроет тень,

А счастье будет безмятежным!

Мамой быть — большая радость



И нелегкий, важный труд.Пусть объятья детских ручекСилы жить тебе дают.

Хочу поздравить милых дам

С чудесным праздником всех мам!

Пусть дети вам приносят счастье

И делают ваш мир прекрасным.

Главный в жизни человек,



Без сомненья, это мама,И желаю я навек,Быть тебе счастливой самой!

Очень я тебя люблю,

Дорогая мама.

И пожелать тебе хочу,

Будь счастлива родная!

Источник: pozdravok.ru