29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября

11:30 29.11.2020 Фото: pxhere.com
0

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной.

% name% title
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян

Мама — нежный лучик солнца,
Мама — свет родном в окне.
Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

Я в День мамы пожелаю
Счастья, нежности, добра,
Каждый день пусть наступает
Ещё лучше, чем вчера!

С Днем матери! Желаю всегда оставаться счастливой, красивой, мечтательной, веселой, милой женщиной, доброй, отзывчивой, заботливой, искренней, любящей и любимой мамой!

Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.

Здоровья мамочке желаю,
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье окружает,
И исполняются мечты!

Мама часто, словно фея,
Исполняет все мечты.

Знай, что самая крутая
В этом мире фея ты.

Мама! С праздником, родная,
Я тебе всего желаю,
Море счастья и любви,
Улыбайся от души.

Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!

Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!

Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом
Словно воздух и вода.

С днем матери, моя родная!
Глаза пусть счастье излучают.
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю.

Поздравляем матерей,
Никого вас нет важней!
Сил, здоровья вам, любви
Пожелаем от души!

С Днем матери приятно поздравлять,
Ведь каждому так важно понимать,
Что есть на свете главный человек,
Который тебя любит весь твой век.
С Днем матери! Здоровья, теплоты!
И пусть всю жизнь счастливой будешь ты.

Лишь мама может всё простить,
Понять и без оглядки верить,

Что б ни произошло, любить
И ждать, не запирая двери.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что есть ты у меня!

Мамулечка, мама, родная моя
Тебя поздравляю с праздником я!
Чтоб ты улыбалась всегда и везде.
Здоровья большого желаю тебе!

Поздравляем нашу маму
И хотим ей пожелать
Быть здоровой,
Быть красивой,
Никогда не унывать!
Береги для нас себя,
Очень любим мы тебя!

С Днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучше мамы в мире просто нет!

Сегодня самый светлый день —
День матерей родных и нежных.
Пусть солнце не закроет тень,
А счастье будет безмятежным!

Мамой быть — большая радость

И нелегкий, важный труд.
Пусть объятья детских ручек
Силы жить тебе дают.

Хочу поздравить милых дам
С чудесным праздником всех мам!
Пусть дети вам приносят счастье
И делают ваш мир прекрасным.

Главный в жизни человек,

Без сомненья, это мама,
И желаю я навек,
Быть тебе счастливой самой!

Очень я тебя люблю,
Дорогая мама.
И пожелать тебе хочу,
Будь счастлива родная!

Источник: pozdravok.ru

мама поздравления поздравления с днем матери с днем матери стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже поздравили свою любимую мамочку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домой
13:13 29-11-2020
Умершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домой
Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций
12:53 29-11-2020
Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций
Застрелили замглавы города. Ему было 58 лет
12:44 29-11-2020
Застрелили замглавы города. Ему было 58 лет
Обыскивать людей и вскрывать машины: Новые полномочия дает полиции Госдума
12:27 29-11-2020
Обыскивать людей и вскрывать машины: Новые полномочия дает полиции Госдума
3 тональных средства, которые будут держаться даже под маской
12:20 29-11-2020
3 тональных средства, которые будут держаться даже под маской
БердскЧисло "подозреваемых" в коронавирусе на 29 ноября в Бердске назвал оперштаб. Плюс 799 с подтвержденным диагнозом
12:11 29-11-2020
Число
Заморозят индексацию окладов чиновников. Кому не повысят зарплату в 2021 году?
11:58 29-11-2020
Заморозят индексацию окладов чиновников. Кому не повысят зарплату в 2021 году?
Главная причина сердечных приступов, на которую никто не обращает внимания
11:50 29-11-2020
Главная причина сердечных приступов, на которую никто не обращает внимания
Объявил голодовку заключенный в карцере новокузнецкого СИЗО
11:36 29-11-2020
Объявил голодовку заключенный в карцере новокузнецкого СИЗО
С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября
11:30 29-11-2020
С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября