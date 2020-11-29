С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября

Мама — нежный лучик солнца,
Мама — свет родном в окне.
Человека нет роднее
Я в День мамы пожелаю
Счастья, нежности, добра,
Каждый день пусть наступает
Ещё лучше, чем вчера!
С Днем матери! Желаю всегда оставаться счастливой, красивой, мечтательной, веселой, милой женщиной, доброй, отзывчивой, заботливой, искренней, любящей и любимой мамой!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
И очень искренне люблю.
Здоровья мамочке желаю,
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье окружает,
И исполняются мечты!
Мама часто, словно фея,
Исполняет все мечты.
В этом мире фея ты.
Мама! С праздником, родная,
Я тебе всего желаю,
Море счастья и любви,
Улыбайся от души.
Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!
Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.
Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом
Словно воздух и вода.
С днем матери, моя родная!
Глаза пусть счастье излучают.
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю.
Поздравляем матерей,
Никого вас нет важней!
Сил, здоровья вам, любви
Пожелаем от души!
С Днем матери приятно поздравлять,
Ведь каждому так важно понимать,
Что есть на свете главный человек,
Который тебя любит весь твой век.
С Днем матери! Здоровья, теплоты!
И пусть всю жизнь счастливой будешь ты.
Лишь мама может всё простить,
Понять и без оглядки верить,
И ждать, не запирая двери.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что есть ты у меня!
Мамулечка, мама, родная моя
Тебя поздравляю с праздником я!
Чтоб ты улыбалась всегда и везде.
Здоровья большого желаю тебе!
Поздравляем нашу маму
И хотим ей пожелать
Быть здоровой,
Быть красивой,
Никогда не унывать!
Береги для нас себя,
Очень любим мы тебя!
С Днем матери тебя, моя родная!
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучше мамы в мире просто нет!
Сегодня самый светлый день —
День матерей родных и нежных.
Пусть солнце не закроет тень,
А счастье будет безмятежным!
Мамой быть — большая радость
Пусть объятья детских ручек
Силы жить тебе дают.
Хочу поздравить милых дам
С чудесным праздником всех мам!
Пусть дети вам приносят счастье
И делают ваш мир прекрасным.
Главный в жизни человек,
И желаю я навек,
Быть тебе счастливой самой!
Очень я тебя люблю,
Дорогая мама.
И пожелать тебе хочу,
Будь счастлива родная!
Источник: pozdravok.ru