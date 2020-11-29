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Обыскивать людей и вскрывать машины: Новые полномочия дает полиции Госдума

12:27 29.11.2020 Фото: МВД
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Если же человек откажется от осмотра, то полиция может не пустить его на территорию или не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.

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Полицейским разрешат досматривать людей и вскрывать машины

В России предлагают расширить полномочия сотрудников полиции: им разрешат проводить досмотр граждан и вскрывать автомобили. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторы законопроекта отмечают, что расширение полномочий сотрудников полиции необходимо для пресечения хищений чужого имущества. Правоохранителей, в частности, предлагается наделить правом осуществлять досмотр граждан. В том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи. Также полицейские смогут проводить осмотр автомобилей и находящихся в них грузов, сообщает "Парламентская газета".

Если же человек откажется от осмотра, то полиция может не пустить его на территорию или не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Аналогичный подход уже реализуется в рамках статьи ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Помимо этого, действующее законодательство предлагается дополнить нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе осматривать «места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях». Реализация указанного предложения позволит повысить качество проверки сообщений о происшествиях.

Также сотрудники МВД получат право вскрывать транспортные средства. Им разрешат это делать для спасения граждан, которым угрожает опасность. Например, в случаях, когда речь идёт о находящемся в автомобиле без присмотра взрослых младенца. Кроме того, полиция сможет вскрыть машину, если в ней заперся преступник.

При этом, документ прописывает порядок реализации указанного права и информирования владельца автомобиля о вскрытии транспортного средства. Отметим, что аналогичными полномочиями на сегодняшний день обладают сотрудники Росгвардии. Все эти меры должны способствовать усилению гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

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