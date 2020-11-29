Застрелил жену из карабина и покончил с собой ревнивец. Но СК все равно возбудил дело

10-летнюю дочь и 4-летнего сына передали бабушке. Супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кузбасса летом. А в октябре за ними приехал бывший супруг.

СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По данным ведомства, в четверг около 18.30 (19.30 мск) мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой.

"Следственным отделом по Центральному району Калининграда следственного управления СК РФ в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказала Гацко.

По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области этим летом с двумя детьми десяти и четырех лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, снял квартиру. У него было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.

В рамках возбужденного уголовного дела будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что детей — 10-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика - передали бабушке, матери погибшей женщины. В министерстве соцполитики региона ей помогут с оформлением документов на опеку.