Кого из российских звезд не хотят видеть зрители в новогодних "Голубых огоньках"

Нынешнюю праздничную ночь россияне встретим с теми же знакомыми лицами, ибо съемки новогодних шоу в самом разгаре.

Топ-5 российских звезд, которых не хотят видеть на «Голубых огоньках»

Суматоха вокруг новогодних телепрограмм с участием знаменитостей с приближением главного семейного праздника никак не утихает. Да и утихнет ли, когда вокруг кипят такие страсти? Регулярно на просторах Интернета можно встретить новости о том, что тех или иных звезд не хотят видеть на новогодних шоу либо сами звезды, либо зрители. ФАН отобрал топ-5 знаменитостей, чье участие в «Голубых огоньках» набирает больше всего пересудов.

Валерий Меладзе

За последнюю неделю о певце Валерии Меладзе не вспомнил только ленивый. Такую популярность ему принес протест, обращенный к коллегам по сцене. Артист призвал звезд отказаться от съемок в новогодних телешоу из-за пандемии коронавируса. Но инициатива Меладзе подверглась жесткой критике.

Виной тому — злополучный бойкот «Голубых огоньков» со стороны исполнителя или другие причины, но Валерия Меладзе не оказалось в списке звезд, которых зрители хотели бы видеть в новогоднюю ночь на телеэкранах. О таком результате свидетельствует опрос среди россиян на одном из популярных сайтов о высокооплачиваемой работе.

Видимо, решение Валерия Меладзе забрать свои слова обратно расстроило телезрителей.

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова находится на пике своей популярности, периодически персона девушки обрастает ворохом слухов и небылиц. Одной из последних историй стал искусственно-сфабрикованный скандал с певицей Аллой Пугачевой, которая якобы запретила артистке участвовать в съемках «Голубых огоньков».

Новость об этом показалась артисткам настолько абсурдной и незначительной, что сначала знаменитости не стали ее даже комментировать. Однако остановить поток ложной информации все же пришлось.

Расставил все по местам представитель Ольги Бузовой Антон Богословский. Его нисколько не удивили подобные новости, ибо с потоком недостоверной информации ему приходится сталкиваться регулярно. Он отметил, что артистки даже незнакомы, они никогда не обменивались никакими репликами ни очно, ни заочно. Так что скандал выдуман на пустом месте, и он не знает, кто мог придумать такое.

Моргенштерн (Алишер Валеев)

Рэпер Алишер Валеев, более известный публике как Моргенштерн, также вошел в список тех, кого бы не хотели видеть на «Голубых огоньках». Но на этот раз позицию «против» занял музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Артист уверен, что появление современных исполнителей на новогодних телешоу вызовет только отрицательную реакцию зрителей. Кортнев аргументирует свое мнение возрастной категорией граждан, ведь целевая аудитория новогодних телешоу варьируется от 45 лет. Кроме того, лидер «Несчастного случая» уверен, что и молодым исполнителям не нужен такой зритель, так как их творчество направлено на молодое поколение. Кортнев считает, что праздничные передачи лучше просто «удалить», так как они себя уже изжили.

Николай Басков и Филипп Киркоров

Богатый на события 2020 год принес еще один повод для новостей — раскол в мире шоу-бизнеса. А раскол этот касается темы «Голубых огоньков». Кто-то поддерживает стандартную схему проведения новогоднего телепраздника, а кто-то считает, что эту схему давно пора менять.

Так, певец, композитор Юрий Лоза и продюсер Виктор Дробыш считают, что заставлять зрителя из года в год смотреть на одни и те же лица просто кощунство. По их мнению, именно артистов Николая Баскова и Филиппа Киркорова пора заменить свежими лицами. Также Лоза отметил, что со времен дикого капитализма в мире отечественного шоу-бизнеса сложилась своя особая атмосфера, где нет места для мнения народа, сентиментальности и искренним эмоциям. Здесь правят лишь деньги.

«Киркоров поет Баскову про Баскова. Басков поет для Киркорова про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране», — добавил музыкант.

Также против участия Баскова и Киркорова в съемках новогодних огоньков высказался музыкальный критик Сергей Соседов.

Алла Пугачева

Несмотря на свой почтенный возраст, Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева до сих пор выступает на передовых позициях российского шоу-бизнеса. Она регулярно подогревает интерес к своей персоне либо это делают за нее ее фанаты.

На сегодняшний день положение артистки становится все более шатким. Ведь скандалы о ее участии в новогодних телешоу не утихают уже который год, самый яркий из которых случился по вине блогера Вадима Манукяна. Он создал петицию с просьбой убрать Примадонну и всю ее свиту с экранов телевизоров в новогоднюю ночь. Тогда предложение поддержали порядка 170 тысяч человек. С тех пор прошел уже не один год, а вопрос остается актуальным. Только с каждым годом он встает все острее и распространяется на все большее число звезд.

Остается только догадываться, как изменится ситуация с новогодними огоньками в следующем году, а в нынешнюю праздничную ночь мы встретим с теми же знакомыми лицами, ибо съемки «Голубых огоньков» в самом разгаре.