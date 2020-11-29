Фото: Деликатный котик, похожий на курильского боютейла, ищет хозяев

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Наталья:

-В районе ост. "Морская" обитал несколько дней молодой котик, похожий на курильского бобтейла, с коротким хвостиком. Свозили к ветеринару. Котик здоров, без блох, клещей. Сдали анализы на инфекции. Кот ждет обработку от блох и гельминтов. Лекарства куплены. Пошел в лоток, ест кошачий корм. Деликатный, ласковый. Ничего не дерет, не орет. Ищем хозяина или пристроим в надежные руки. Кот красивый. Звонить +79618785995.

Котик здоров, без блох, клещей