В рубрику "Сообщи свою новость" написала Наталья:
-В районе ост. "Морская" обитал несколько дней молодой котик, похожий на курильского бобтейла, с коротким хвостиком. Свозили к ветеринару. Котик здоров, без блох, клещей. Сдали анализы на инфекции. Кот ждет обработку от блох и гельминтов. Лекарства куплены. Пошел в лоток, ест кошачий корм. Деликатный, ласковый. Ничего не дерет, не орет. Ищем хозяина или пристроим в надежные руки. Кот красивый. Звонить +79618785995.
Фото: Деликатный котик, похожий на курильского боютейла, ищет хозяев
18:31 29.11.2020
Пошел в лоток, ест кошачий корм. Котик ласковый. Ничего не дерет, не орет.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Наталья:
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Фото: Деликатный котик, похожий на курильского боютейла, ищет хозяев
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