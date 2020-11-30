«Перевал Дятлова» фильм: Полнейшее осквернение памяти павших, считают критики

Фильм рассказывает о гибели девяти туристов из Уральского политехнического института, отправившихся зимой 1959 года в поход по Северному Уралу.

Фильм рассказывает о гибели девяти туристов из Уральского политехнического института, отправившихся зимой 1959 года в поход по Северному Уралу

Эксперты нашли в фильме десятки «ляпов» в истории гибели лыжников на Северном Урале.

На телеканале ТНТ завершается показ сериала «Перевал Дятлова». Фильм рассказывает о гибели девяти туристов из Уральского политехнического института, отправившихся зимой 1959 года в поход по Северному Уралу. Мы опросили экспертов по этой теме — активистов фонда памяти группы Дятлова, родственников погибших, исследователей трагедии, людей, профессионально занимающихся спортивным туризмом. Их впечатления о сериале и подмеченные киноляпы.

Активисты фонда памяти группы Дятлова, а также исследователи трагедии с туристами подвергли жесткой критике сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ. Главная их претензия: лента, претендующая на историческую достоверность, искажает образы погибших туристов, оскверняя их память.

Неправильные герои

«Создатели фильма говорят о бережном отношении к людям и фактам. Но посмотрите, каким представлен Игорь Дятлов — человеком, проверяющим карман у другого (у „подозрительного“ Семена Золотарева, приставленного к группе — прим. ред.) Игорь был честнейший, порядочный человек. Это немыслимо, чтобы он полез к кому-то в карман», — говорит друг погибшего руководителя похода, академик Петр Бартоломей.

Не меньше нареканий вызывает и образ 10-го дятловца — Юры Юдина, оставшегося в живых, так как он сошел с маршрута в первые дни из-за приступа ревматизма. В фильме он покидает группу, испугавшись видений, что все умрут. «Юра был надежным товарищем, — говорит Бартоломей. — А тут показан, как трус и предатель».

Есть претензия и к любовному треугольнику в сюжете фильма: Игорь — Колмогорова — Дорошенко. «У Игоря и Зины не было отношений, — говорит питерский ученый и альпинист Евгений Буянов, автор самой реалистичной версии произошедшей трагедии. — Между ней и Дорошенко были, но сложные: она была на год старше, и мать Юры была против. Они расстались, но в походе, похоже, помирились. Так что любовная история переврана».

По мнению активистов фонда памяти группы Дятлова, если уж создатели сериала позволили себе вольную трактовку образов туристов, то надо честно заявлять о художественном вымысле, не имеющем отношения к действительности. «Как они посмели выпустить фильм с реальными именами и фамилиями? Надо было тогда делать фильм «по мотивам событий», — говорит Бартоломей.

«Этот фильм — полнейшее осквернение памяти павших.

Особенно — Семена Золотарева и Юры Юдина», — считает литератор из Соликамска Ольга Сухова, хорошая знавшая «десятого дятловца».

Странный туризм

С первых же серий многие зрители смеялись над «майором в шляпе» — сотрудником КГБ Олегом Костиным, расследующим гибель туристов, который в легкой одежке и в этой самой шляпе поднимается на горный хребет.

«Ветер на этих голых местах продувает так, что даже в августе я предпочитал одевать на голову спортивную вязаную шапку, — говорит екатеринбургский уфолог Алексей Королев, много лет посвятивший исследованиям дятловской темы. — А зимой ветер зачастую там просто сбивает с ног. Поэтому в реальной жизни товарищ майор уже к середине первого эпизода не к девочке-патологоанатому в гости поедет водку пить и рассказывать про свою войну с фашистами, а в военный госпиталь с пневмонией и менингитом».

Но если над майором в шляпе можно просто посмеяться, то фактические нестыковки, связанные походом дятловцев, выглядят как явные ляпы. Многие эксперты отмечают и отсутствие глубокого снега, и непохожесть рельефа (вместо Северного Урала фильм снимался, по словам создателей, на Алтае и в мурманских Хибинах). А изображение зимнего туристического похода вызывает полное недоумение.

«Идут с рюкзачками по 3-4 кг. А ведь тогда не было сублимированных продуктов, и надо было нести около 1 кг еды на человека в день. Если вы идете на 20 дней, считай, уже 20 кг. Плюс снаряжение: палатка 8 кг, которая, замерзая, превращается в 16. Печка, пила, топор. У каждого — личные вещи.

У нас, когда мы тогда ходили в походы, рюкзаки были по 40 кг», — вспоминает Петр Бартоломей.

«В одной из серий Коля Тибо-Бриньоль из-за пурги предлагает Люде Дубининой идти в связке. Видно, что режиссер не знает, что такое связка. Если связка — то где у них альпинистские обвязки? Да и применяется связка только на крутом склоне. Кстати, у дятловцев и веревки-то с собой не было, — говорит руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. — Настолько все это безграмотно!»

«Конечно, создателям фильма надо было пригласить консультантов — тех людей, которые ходили вместе с ребятами в походы, которые участвовали в их поисках, знали досконально быт и действия туристов тех лет в походах. Но они (создатели) почему-то этого не сделали», — говорит родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

«Фильм дискредитирует спортивный туризм, — считает Бартоломей. — Миллионы людей, которые его посмотрят, получат искаженное представление о том, что такое настоящий поход».

Нелепые боги

Одна из основных линий сериала — мансийская: еще с первых серий глава семьи, живущей в юрте неподалеку от горы Холатчахль, предрекает, что туристов заберет Сорни-Най (женщина-огонь — мансийское божество). А в предпоследней серии «майор в шляпе» даже поднимается на эту гору вместе с этим стариком-шаманом, который через духов видит его фронтовое прошлое в фашистской Германии. Между тем, эксперты обнаружили массу нелепостей в мансийской теме фильма — от бытовых деталей до представления божеств.

«Сорни-Най (образ, близкий к русской „Золотой бабе“) — богиня не очень большого ранга. Придумывать, что она обиделась на туристов… За что? Место не ее, с ней оно никак не связано», — говорит знаток культуры манси, создатель этнопарка «Земля предков» (реконструированного поселка манси) Алексей Слепухин. Он отмечает, что гора Холатчахль — хозяйственная территория (для охоты), а не священная. «Тотемы находились и находятся в совсем других местах, русским людям манси их никогда не показывают».

Но даже если бы было за что мстить туристам — это точно не роль Сорни-Най. «Есть гораздо более сильные и злопамятные „товарищи“ — например, бог войны Хонт-Торум, — говорит Слепухин. — Вообще, в культовом мире манси женских персонажей немного, и они очень слабенькие: мужское начало всегда перетянет. Скажем, верхний этаж мира богов — только для мужчин, единственное исключение — Калтащь-Эква (богоматерь). Поэтому мансийские женщины никогда не ходили в святилища».

Один из самых страшных моментов в середине фильма — когда один из дятловцев обнаруживает скелет.

Он находит его, когда забирается в сумьях (лабаз над землей, который за внешний вид русские люди называют «избушкой на курьих ножках» — не исключено, что именно благодаря северным народам этот образ пришел в русские сказки). Герой сериала обнаруживает в лабазе скелет умершего манси. Этот эпизод не выдерживает никакой критики.

По словам эксперта, у манси есть четыре типа лабазов. Первый — хозяйственный: для хранения продуктов. «Самый страшный зверь для манси — это мышь: она залезет в любую норку, поэтому даже в юрте продукты подвешивали», — объясняет Слепухин. Второй вид— охотничий: главная добыча — это лось, но его за раз не утащишь, а если оставить на земле — съедят волки. Третья разновидность — ритуальный лабаз (ура-сумьях). И четвертый — для умерших: в память о тех, кого найти не удалось (например, человек утонул). В такой лабаз клали куклу (кенотаф), но тела людей — никогда.

«Если человек умер на охоте, представители северных народов могли оставить его в лесу. Но не в лабазе, а, подвесив на дерево, как селькупы или ханты, или в нартах, как ненцы, — говорит знаток культуры манси. — Но это — плохой вариант: нарту разбазарит медведь, а если он попробует сладкого человеческого мяса, ничего хорошего не будет. Поэтому, конечно, тела всегда увозили и предавали земле».

В защиту фильма

Эксперты отмечают, что с художественной точки зрения (если не брать в расчет этические моменты и искажение исторической правды) фильм хорош. «Сделан неплохо, завлекательно», — признает Бартоломей. «Держит в напряжении: мы каждый вечер собирались на просмотр очередной серии и ждали, что будет дальше, какую версию используют», — говорит Кунцевич.

«Цель любого кино — заинтересовать зрителя, получить прибыль и окупить съемки. А зрителя трудно заинтересовать сухой документалистикой, — говорит Татьяна Перминова. — По ощущению, рейтинг у фильма будет высокий — он получился очень своеобразный: жанр (мистика) накладывает отпечаток. Мне кажется, цель создателей была — воссоздать и показать эпоху. Может быть, благодаря фильму кто-то впервые узнает об этой истории группы Дятлова и заинтересуется ей».

Другие «ляпы» сериала «Перевал Дятлова»

«Утром поедем на высоту 1079»

Эта фраза в первых сериях фильма звучит крайне нелепо: как будто в обед можно уже вернуться. Даже сегодня ехать до Холатчахля — 8-10 часов на вахтовке и 2-3 дня на лыжах. Либо два дня на снегоходах. Правда, оказывается, что майор КГБ не едет на перевал, а летит на вертолете. Но тогда герой должен был бы сказать «полетим».

Юдин знал, что все умрут

Десятый дятловец Юрий Юдин действительно всю жизнь жалел, что сошел с маршрута и оставил товарищей. Но он никогда не говорил о том, чтобы в начале похода у него или кого-то другого было дурное предчувствие.

Ельцин просится в поход с дятловцами

Этого быть не могло: первый президент России Борис Ельцин учился в УПИ, но раньше дятловцев: с 1949 по 1955 годы.

Золотарев один из группы отправляется за дровами

Добыча дров — тяжелое дело, этим в походе всегда занимаются несколько человек — парни.

Река ЛозьвА (с ударением на последний слог)

Река называется лОзьва.

«Через два часа будет привал»

Ходьба на лыжах под тяжелыми рюкзаками — очень утомительное занятие, поэтому в лыжном походе привалы гораздо чаще: каждые 30-40 минут, максимум час. Но вскоре выясняется, что Дятлов, отдавая команду, имел в виду остановку на ночлег. Но тогда он должен был бы сказать «будем ставить лагерь» или «искать место для ночлега».

Дятловцы постоянно идут пешком — лыжи в руках или приторочены сзади к рюкзакам

Картина почти невозможная на Северном Урале, где столько снега, что передвигаться можно только на лыжах. Их в походе почти не снимают — это значит оказаться сразу же по пояс в снегу.

Семья остяков

Семья, проживающая в юрте неподалеку от горы Холатчахль, называет себя остяками. Но остяки — это ханты, а не манси. Ханты в том районе никогда не жили.

Юрта под горой Холатчахль

На самом хребте (а Холатчахль — это часть Уральского хребта) люди никогда не жили: есть там нечего, зимой там холодно. Летом на хребте северные народы охотятся, поднимаясь туда вслед за зверьем (чем выше — тем меньше гнуса). Зимой охотятся в лесу. А живут возле рек.

Пистолет Золотарева

На самом деле у Золотарева не было с собой пистолета. У дятловцев вообще не было оружия.

Источник: ura.news