Замечательные интеллектуальные поздравления в День защиты информации 30 ноября 2020 года

30 ноября все цивилизованное сообщество отмечает Международный день защиты информации. Праздник был объявлен в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования. Именно в этом году произошла первая эпидемия сетевого червя, созданного Робертом Моррисом.
Необходимость памятной даты навеяна духом времени. Информация, хранящаяся в электронном виде, может быть похищена злоумышленниками, находящимися за тысячи километров. Компьютерные вирусы наносят миллионные ущербы и нарушают работу крупнейших компаний.
Ежегодно 30 ноября проводятся международные конференции, посвященные вопросам информационной безопасности. Главная цель праздника и связанных с ним мероприятий — донести до каждого пользователя важность профилактических мер, направленных на защиту своих данных.
***
Лишь тот воистину есть мира властелин,
Кто обладает нужной информацией,
И блещет знаньем нужных дисциплин,
Идей потока бесконечной генерацией.
Но властелину мира нужно знать,
Что информацию всю нужно защищать:
Иначе же — секунда невнимания —
Восславим же мы в сей импровизации
Международный день защиты информациии!
***
Защита информации —
Нелегкая стезя,
Пускай не тронут вирусы, —
Желаю вам друзья.
Пускай хранятся бережно
Все данные у вас,
Броня киберпространства
Пусть будет просто класс.
***
Любой известно крупной корпорации,
И даже фирме маленькой любой,
Как важно обеспечить информации
От всей души вас нынче поздравляем!
Давайте праздник этот чтить всегда,
Всем вашим данным мы сохранности желаем,
Чтоб злоумышленник не тронул никогда.
***
Для каждой корпорации,
Для юзера любого
Два самых важных слова!
Пусть хакеры стараются
Разведать безуспешно
Всю вашу информацию,
Крах терпят неизбежно!
***
Существует информация такая,
Такая информация значение имеет,
Нельзя ее из вида упускать!
И в этот день, такой секретный,
Желаю информацию свою беречь,
Запретное, пусть будет под запретом,
Нельзя, чтобы защита дала течь!
***
На тайны право имеет каждый,
На информации личной сохранение,
С утечкой борется лишь отважный,
Достойный похвалы и уважения!
Защита во всех сферах важна,
Пускай же будет справедливой она.
Желаем улыбок, добра, позитива,
Пускай жизнь каждого будет счастлива!
***
В день защиты информации,
Не страшны нам провокации,
Крепко пусть она хранится,
Не доступна третьим лицам!
Гарантирует закон
Конфиденциальность
И стоит на страже он,
***
Чтоб наши данные никто не знал,
Чтоб поддержать всем эту конспирацию,
Кто-то взял, придумал и создал
Международный день защиты информации.
И вот теперь спокойны можем быть,
Наши досье никто так просто не получит,
И ночью спать как можно лучше.
***
Информацию нужно хранить,
Чтобы лишнего люди не знали!
Информация — это та нить,
Что ведет всегда к массе деталей!
Пусть всегда против вирусов злостных
Избежать чтоб последствий серьезных,
Ваша инфа должна охраняться!
***
Если хакер иностранный
Сервер ваш решит взломать,
То он сможет, как ни странно,
Информацию скачать.
Миллионы гигабайтов
Побегут по проводам,
На чужих осядут сайтах,
Не принадлежащих вам.
И врагу чтоб не позволить
Подобрать к инфе ключи,
Нужно закрепить пароли
И защиту подключить!
Источник: pozdravok.ru