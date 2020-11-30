Замечательные интеллектуальные поздравления в День защиты информации 30 ноября 2020 года

Главная цель праздника и связанных с ним мероприятий — донести до каждого пользователя важность профилактических мер, направленных на защиту своих данных.

Праздник был объявлен в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования

30 ноября все цивилизованное сообщество отмечает Международный день защиты информации. Праздник был объявлен в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования. Именно в этом году произошла первая эпидемия сетевого червя, созданного Робертом Моррисом.

Необходимость памятной даты навеяна духом времени. Информация, хранящаяся в электронном виде, может быть похищена злоумышленниками, находящимися за тысячи километров. Компьютерные вирусы наносят миллионные ущербы и нарушают работу крупнейших компаний.

Ежегодно 30 ноября проводятся международные конференции, посвященные вопросам информационной безопасности. Главная цель праздника и связанных с ним мероприятий — донести до каждого пользователя важность профилактических мер, направленных на защиту своих данных.

***

Лишь тот воистину есть мира властелин,

Кто обладает нужной информацией,

И блещет знаньем нужных дисциплин,

Идей потока бесконечной генерацией.

Но властелину мира нужно знать,

Что информацию всю нужно защищать:

Иначе же — секунда невнимания —



И ты лишишься власти и влияния!...Восславим же мы в сей импровизацииМеждународный день защиты информациии!

***

Защита информации —

Нелегкая стезя,

Пускай не тронут вирусы, —

Желаю вам друзья.

Пускай хранятся бережно

Все данные у вас,

Броня киберпространства

Пусть будет просто класс.

***

Любой известно крупной корпорации,

И даже фирме маленькой любой,

Как важно обеспечить информации



Защиту крепкую, кибернетический «покой».

От всей души вас нынче поздравляем!

Давайте праздник этот чтить всегда,

Всем вашим данным мы сохранности желаем,

Чтоб злоумышленник не тронул никогда.

***

Для каждой корпорации,

Для юзера любого



Защита информации —Два самых важных слова!

Пусть хакеры стараются

Разведать безуспешно

Всю вашу информацию,

Крах терпят неизбежно!

***

Существует информация такая,



Которую должны беречь и защищать,Такая информация значение имеет,Нельзя ее из вида упускать!

И в этот день, такой секретный,

Желаю информацию свою беречь,

Запретное, пусть будет под запретом,

Нельзя, чтобы защита дала течь!

***

На тайны право имеет каждый,

На информации личной сохранение,

С утечкой борется лишь отважный,

Достойный похвалы и уважения!

Защита во всех сферах важна,

Пускай же будет справедливой она.

Желаем улыбок, добра, позитива,

Пускай жизнь каждого будет счастлива!

***

В день защиты информации,

Не страшны нам провокации,

Крепко пусть она хранится,

Не доступна третьим лицам!

Гарантирует закон

Конфиденциальность

И стоит на страже он,



В этом — гениальность!

***

Чтоб наши данные никто не знал,

Чтоб поддержать всем эту конспирацию,

Кто-то взял, придумал и создал

Международный день защиты информации.

И вот теперь спокойны можем быть,

Наши досье никто так просто не получит,



О беспокойстве можно позабыть,И ночью спать как можно лучше.

***

Информацию нужно хранить,

Чтобы лишнего люди не знали!

Информация — это та нить,

Что ведет всегда к массе деталей!

Пусть всегда против вирусов злостных



Антивирусы будут внедряться!Избежать чтоб последствий серьезных,Ваша инфа должна охраняться!

***

Если хакер иностранный

Сервер ваш решит взломать,

То он сможет, как ни странно,

Информацию скачать.

Миллионы гигабайтов

Побегут по проводам,

На чужих осядут сайтах,

Не принадлежащих вам.

И врагу чтоб не позволить

Подобрать к инфе ключи,

Нужно закрепить пароли

И защиту подключить!

Источник: pozdravok.ru