Моя свекровь монстр. Как наладить отношения с мамой мужа

Жизнь – штука непредсказуемая и очень хитрая, и не всегда мама мужа отличается покладистым характером, зато всегда будет показывать свое главенство – хотя бы по праву старшинства.

Как обойти стороной никому не нужные скандалы и начать семейную жизнь только с хороших моментов, подружившись со второй мамой

Свадебное торжество отгремело вместе с маршем Мендельсона, довольны е гости, досыта наевшись праздничных блюд и до хрипа наоравшись песен вместе с традиционным «Горько!», разошлись по домам. А у вас начинается совершенно новая жизнь в статусе «мужняя жена». И вы потихоньку начинаете привыкать к своей новой роли.

Но уже с первых шагов вы начинаете понимать, что не были готовы к ней на все 100%. И главным препятствием в новой жизни (правда, не всегда) становится свекровь. Если вы с первых же дней не наладите с ней отношения – готовьтесь к худшему: к первым скандалам в молодой семье.

Как обойти стороной никому не нужные скандалы и начать семейную жизнь только с хороших моментов, подружившись со второй мамой – рассказали специалисты.

Если со свекровью отношения прекрасные

Многие молодые семьи еще не имеют своего жилья, и по старому обычаю невестка переезжает на временное проживание к семье мужа, где молодым выделяют комнатку. Но они и этому рады – ведь теперь они вместе.

Однако кухню молодой жене придется делить со свекровью. И если между женщинами установятся приятельские отношения – считайте, молодоженам подвезло. Невестка называет свекровь мамой и прислушивается к ее советам, старшая женщина называет ее доченькой и помогает готовить вкусные блюда, которые обожает ее сыночек.

И наступает в двух семьях тишь, да гладь, да Божья благодать. И когда подойдет момент молодым въезжать в своре жилье – купленное или съемное, две женщины при расставании готовы расплакаться, приглашая приходить почаще в гости друг к другу.

Если отношения на первых порах со свекровью не сложились

Не стоит слишком расстраиваться, если на первых порах свекровь начнет посматривать в вашу сторону искоса. Она поменяет свое мнение, когда увидит в вас хорошую, заботливую хозяйку, способную следить за собой и своим мужчиной и поддерживает порядок в доме.

Но как раз именно на первых порах супружеской жизни свекровь вам очень поможет, ведь она отлично знает все привычки своего сына и его любимые блюда, и знает все сложности его характера.

С ее помощью вы научитесь «читать» все желания своего мужа, за что он вам будет очень благодарен.

Как наладить отношения со свекровью

Жизнь – штука непредсказуемая и очень хитрая, и не всегда мама мужа отличается покладистым характером, зато всегда будет показывать свое главенство – хотя бы по праву старшинства.

И если вдруг вы заметили, что в доме мужа вам не рады и не одобряют выбор своего сыночка – не огорчайтесь заранее. Предложите своей половинке уйти на съемную квартиру, чтобы и к работе поближе, и вам никто не помешает обустраивать свое семейное гнездышко.

Проживая по разным адресам, вы можете попытаться наладить свои отношения со свекровью. Хотя для этого придется приложить немало усилий. Ведь матери часто сложно отдать единственного сына в руки чужой женщине (имеется в виду невестка). Ей все время кажется, что невестка способна обидеть ее мальчика и оставить его голодным, или забудет выгладить ему рубашку.

Часто и сама молодая женщина портит отношения со свекровью. Современные жены после вступления в брак не торопятся взваливать на себя все обязанности по дому, особенно если они работают наравне со своими мужчинами. И если свекровь увидит в доме сына беспорядок и гору немытой посуды – она сделает замечание невестке. А та, уставшая после работы, может и нагрубить: что же вы, мама, не приучили к порядку своего сына?

С этого момента и начнется «точка закипания». Хорошо, если любимый вмешается и деликатно попросит мать: мама, ты погостевала? Ну вот и отлично, иди домой, а мы тут сами разберемся.

А после этого инцидента свекровь может месяцами не разговаривать с невесткой, зато сын начнет активно помогать своей супруге убираться по дому.

Не стоит пугаться негативных отношений со свекровью – говорят психологи. Время все исправит. А вы за это время учитесь реагировать на замечания свекрови с улыбкой и без эмоций, обещая, что в следующий раз исправитесь.

Источник: rsute.ru