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Венера за 70 копеек: Сколько стоит Земля и другие планеты? Ученым удалось подсчитать

08:28 30.11.2020
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Эта формула заставляет нас осознать, насколько драгоценна Земля, и я надеюсь, что она поможет нам, как обществу, сохранить то, что у нас есть.

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Эта формула заставляет нас осознать, насколько драгоценна Земля, и я надеюсь, что она поможет нам, как обществу, сохранить то, что у нас есть
На Земле немного жарко и многолюдно, но все равно наша планета – самая красивая и уютная планета в округе. Наверняка, людям никогда не придется размышлять о покупке или продаже Земли, но подсчет ее стоимости, возможно, покажет, насколько наш дом ценен. Так сколько же стоит наша планета?

Ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, Грег Лафлин (Greg Laughlin) разработал особую формулу для определения стоимости планет. Формула учитывает такие параметры, как масса планеты, ее температура, возраст и другие факторы, которые напрямую влияют на ее способность поддерживать жизнь.

По подсчетам исследователя, Земля стоит около 5 квадриллионов долларов (или $5 000 000 000 000 000). Она – самая дорогая планета из всех, чью стоимость рассчитал Лафлин.

К примеру, наш ближайший сосед – Марс – стоит как однушка в Белгороде: $16 000 (или 1 220 000 рублей). Однако с Венерой все еще хуже: ученый оценил ее в один цент (70 копеек).

В общей сложности было оценено более 1200 планет. Большинство из них не получили высокой цены из-за сурового климата. Ученый также к пришел к выводу, что планеты стоимостью менее $80 000 000 не подходят для рассмотрения в качестве нового дома для людей.

К сожалению, купить новую Землю по принципу «Ломай, ломай! Мы же миллионеры...» человечеству вряд ли удастся. Даже если гипотетически под рукой появится такой товар, сумма в 5 квадриллионов долларов – это ВВП всего мира за столетие.

Ученый пояснил в интервью Daily Mail: «Эта формула заставляет нас осознать, насколько драгоценна Земля, и я надеюсь, что она поможет нам, как обществу, сохранить то, что у нас есть».

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