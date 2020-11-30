30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Спорт

Гран-при Бахрейна: Даниил Квят попал в две аварии за один день

12:30 30.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Грожан – в больнице с ожогами.

% name% title
Гонка "Формула-1" зрелищный вид соревнований

На Гран-при Бахрейна российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят попал сразу в две аварии. На первом круге он столкнулся с французским гонщиком команды "Хаас" Роменом Грожаном, и тот въехал в стену. Болид француза развалился пополам и загорелся. Грожан – в больнице с ожогами.

Через полтора часа гонка возобновилась, но произошла еще одна авария – машина канадца Лэнса Стролла столкнулась с болидом Квята и перевернулась, напоминает телеканал "Россия 24". Стролл не пострадал, но продолжить гонку не смог. Оба столкновения произошли не по вине россиянина, Квят продолжил соревнования.

Источник: ВЕСТИ

авария гонка формула-1 Даниил Квят
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Черная полоса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

60 лет Юлии Тимошенко: Стильные образы и наряды политика
13:50 30-11-2020
60 лет Юлии Тимошенко: Стильные образы и наряды политика
Школьникам на удаленке начали выдавать продуктовые наборы в Новосибирске
13:45 30-11-2020
Школьникам на удаленке начали выдавать продуктовые наборы в Новосибирске
"Дико дорого": выступил против строительства моста Сергей Иванов
13:30 30-11-2020
БердскПлатят ли больничные и страховки за болезнь COVID-1 в ЦГБ Бердска, ответил министр Хальзов. Бардак продолжается, заявляют медики
13:23 30-11-2020
Платят ли больничные и страховки за болезнь COVID-1 в ЦГБ Бердска, ответил министр Хальзов. Бардак продолжается, заявляют медики
Введение во храм Богородицы 4 декабря 2020 года: Что нужно делать, а что категорически нельзя
13:20 30-11-2020
Введение во храм Богородицы 4 декабря 2020 года: Что нужно делать, а что категорически нельзя
"Я сделал для Диего все, что мог": обвинили в непредумышленном убийстве врача Марадоны
13:15 30-11-2020
Проблема в моторе: из-за чего оштрафовали на $81 млн Hyundai и Kia
13:00 30-11-2020
Проблема в моторе: из-за чего оштрафовали на $81 млн Hyundai и Kia
Взорвался газовый баллон в жилом доме. Пострадал ребенок
12:57 30-11-2020
Взорвался газовый баллон в жилом доме. Пострадал ребенок
БердскНовых больных COVID-19 нашли за сутки на 30 ноября в Бердске. Зараженных уже 811
12:56 30-11-2020
Новых больных COVID-19 нашли за сутки на 30 ноября в Бердске. Зараженных уже 811
Семь жизней унес коронавирус за сутки на 30 ноября в Новосибирской области
12:53 30-11-2020
Семь жизней унес коронавирус за сутки на 30 ноября в Новосибирской области