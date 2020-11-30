Гран-при Бахрейна: Даниил Квят попал в две аварии за один день

Гонка "Формула-1" зрелищный вид соревнований

На Гран-при Бахрейна российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят попал сразу в две аварии. На первом круге он столкнулся с французским гонщиком команды "Хаас" Роменом Грожаном, и тот въехал в стену. Болид француза развалился пополам и загорелся. Грожан – в больнице с ожогами.

Через полтора часа гонка возобновилась, но произошла еще одна авария – машина канадца Лэнса Стролла столкнулась с болидом Квята и перевернулась, напоминает телеканал "Россия 24". Стролл не пострадал, но продолжить гонку не смог. Оба столкновения произошли не по вине россиянина, Квят продолжил соревнования.

Источник: ВЕСТИ