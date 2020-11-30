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"Я сделал для Диего все, что мог": обвинили в непредумышленном убийстве врача Марадоны

13:15 30.11.2020 Фото: © Eva Cabrera/Latin America News Agency/REUTERS
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Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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Леопольдо Луке (слева)

Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному, сообщил телеканал Todo Noticias.
Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias.
По его данным, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти экс-футболиста из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

легенда скончался футболист Диего Марадона Леопольдо Луке
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