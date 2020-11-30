Мощные ритуалы на деньги и любовь в полнолуние и полутеневое затмение 30 ноября 2020 года

В полнолуние мысли и желания могут легко материализоваться, так что не стоит упускать из внимания этот день, в который вы способны повлиять на свою судьбу.

В полнолуние мысли и желания могут легко материализоваться

В полнолуние совершаются ритуалы на деньги, любовь и на привлечение удачи. В это время человек становится очень восприимчивым к окружающей среде. В полнолуние мысли и желания могут легко материализоваться, так что не стоит упускать из внимания этот день, в который вы способны повлиять на свою судьбу.

Ритуалы в полнолуние помогут вам привлечь достаток, исполнить желаемое и наполнится энергией Луны, которая в это время в избытке.

Самое главное в магических действиях - это правильный настрой, хорошая концентрация на желаемом и, конечно, вера в то, в высшие силы.

Ритуал в полнолуние на деньги

Возьмите свой кошелек и наполните его до полна всеми деньгами, что есть в вашем доме. Не обязательно использовать бумажные купюры. Для этого ритуала на деньги подойдут даже самые мелкие монетки. Главное, набить кошелек деньгами до отказа.

Как только вы убедитесь в том, что ваш кошелек буквально уже трещит по швам, положите его на подоконник и скажите: «Как полна Луна, так полон и мой кошелек». Кошелек должен пролежать так всю ночь. На следующее утро не тратьте из кошелька ни копейки.

Ритуал на привлечение любви

Если вы хотите исправить какую-либо ситуацию в личной жизни, привлечь любовь или привлечь внимание желаемого человека, в полнолуние возьмите две свечи, зажгите их и поставьте вместе. Одну обозначьте своей свечой, другую обозначьте свечой любимого человека. Загадайте желание, связанное с вашими любовными проблемами, глядя на пламя свечей. Запишите его на листе бумаги, разорвите на две равные части. Одну часть бумажки сожгите над своей свечой, другую — над свечой своей второй половины.

Ритуал на исполнение желания

В полнолуние хорошо загадывать желания. Для этого не обязательно использовать какой-то особый ритуал. Просто перед сном ясно представьте себе результат, который хотите получить. Постарайтесь четко и ясно представить себе реализацию своего желания и ощутить эмоции, которые вы получили от исполнения мечты. Попытайтесь уснуть с этими мыслями. В полнолуние желания мысли материализуются с особой скоростью и точностью.

Не забывайте, что в ритуалах в полнолуние все зависит только от вас — вашей концентрации, желания и правильного настроя.

Источник: dailyhoro.ru