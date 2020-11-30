Во сколько раз российские пенсии меньше европейских, стало известно. Цифра шокирует!

В самом по себе желании жить на старости на 100 тысяч рублей, разумеется, ничего зазорного нет

Сколько надо откладывать в месяц, чтобы обеспечить себе старость.

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей, гласят результаты свежего опроса. Куда там - средняя пенсия в России сейчас меньше 15 000. Мы сравнили российские пенсии с иностранными и получили совет - сколько надо каждый месяц откладывать, коли на государство надежды нет, чтобы обеспечить себе в старости ту самую идеальную пенсию.

Авторы исследования опросили представителей разных профессий, сколько бы они хотели получать на старости лет «для полного счастья». Результаты получились предсказуемыми в том смысле, что представители более высокооплачиваемых специальностей пожелали себе более высоких пенсий.

В среднем, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на выплаты в 30-40 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, водители, официанты, повара оценили свои пенсионные потребности в 40-50 тысяч рублей. Ну а самые высокие запросы - у программистов, финансистов и строителей. Большая часть сотрудников из этих сфер, после выхода на заслуженный отдых, хотела бы получать 100 тысяч рублей в месяц и более.

В самом по себе желании жить на старости на 100 тысяч рублей, разумеется, ничего зазорного нет. Проблема, однако, в том, что с позиций сегодняшнего дня такие пенсии достижимы лишь для узкой прослойки граждан: экс-министры, экс-депутаты, экс-главы регионов плюс судьи, военноначальники и космонавты. Подавляющее большинство россиян имеет пенсию на уровне или чуть выше прожиточного минимума, а средняя по стране, согласно данным Росстата на середину 2020 года, не дотягивала даже до 15 тысяч рублей (порядка $200).

Как смотрится этот показатель на фоне других стран? Прямо скажем, бледно. От мировых лидеров по пенсионному обеспечению мы отстаем даже не в разы, а на порядок.

ТОП-10 стран мира с самым высоким показателем среднемесячной пенсии, 2019 г. (в евро)

1. Люксембург – 3350

2. Кувейт – 3000

3. ОАЭ – 2776

4. Саудовская Аравия – 2500

5. Швейцария – 2046

6. Швеция – 1865

7. Финляндия – 1780

8. Япония – 1700

9. Норвегия – 1584

10. Исландия – 1550

Причина нашего колоссального отставания по среднему размеру пенсий от ведущих стран понятна: в России очень низкие средние зарплаты. А одно тесно связано с другим: ведь в солидарной пенсионной системе, которая используется в РФ, пенсия является производной от зарплат. Социальные отчисления ныне работающих россиян и формируют размер Пенсионного фонда, из которого идут выплаты действующим пенсионерам.

В связи с этим специалисты во всем мире используют показатель под названием «коэффициент замещения», который рассчитывается по соотношению средних зарплат и пенсий в каждой стране. Тут Россия, увы, тоже отстает от большинства развитых и развивающихся государств, хотя пропасть уже не столь разительна. К примеру, в США по состоянию на 2019 год средняя пенсия равнялась $1400, а средняя зарплата в стране $4378. Коэффициент замещения -38%. В Германии – соответствующие цифры 1200 евро и 3771 евро. Коэффициент замещения – 42%.



Коэффициенты замещения в разных странах, 2019 г.

Чехия -43,5%

Бельгия-41,0%

Канада-39,2%

Ирландия-36,7%

Швеция-33,9%

Великобритания – 32,6%

Швейцария-32%.

В России же с ее средней зарплатой (на середину 2020 года) 47,7 тыс рублей, коэффициент замещения еще ниже - 29,8%. Примечательно, что в нашей стране этот важнейший социальный показатель, по данным Росстата, падает аж с 2015 года: тогда он составлял 35,2%.

При этом, как гласит 102-я конвенции Международная организации труда, для достойного социального обеспечения граждан страны пенсия должна составлять 40% заработка, напоминает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мы до этого показателя сильно не дотягиваем, соответственно, подавляющее большинство российских пенсионеров балансирует на грани нищеты. «У нас в целом низкий уровень жизни и низкие заработные платы. Поэтому «пенсии мечты» можно взять только из больших доходов- делая накопления», - говорит эксперт.

Но, поскольку демографическая ситуация в стране остается тяжелой и никакого рывка по зарплатам не предвидится (в лучшем случае, возможет их медленный и плавный рост) - единственный вариант - накопить на достойную старость. Собственно, по словам экспертов, так устроено большинство пенсионных систем ведущих стран мира: там есть обязательный элемент от государства – как правило, достаточно скромный, плюс накопительная часть, которая в зависимости от заработков уходящих на пенсию работников может быть весьма внушительной.

«Во всех развитых странах параллельно существуют и страховые пенсии, и накопительные, - рассказал «МК» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, - В Великобритании, например, нет прямых отчислений в Пенсионный фонд, там двухкомпонентный механизм. Первая часть – это государственные пенсии, которые платят всем в размере прожиточного минимума и формируются за счет налогов общего покрытия. Все остальное люди добирают через негосударственные пенсионные фонды. Применить такую англосаксонскую схему мы не можем: из-за низких зарплат россияне не способны самостоятельно накопить ничего вразумительного».

Проблема в том, что как раз накопительный элемент в России остается самым неразвитым, и вообще находится в положении изгоя. Напомним, что с 2002 по 2014 годы россиянам 1967 года рождения и младше дали было возможность накапливать средства, но затем, на фоне нахлынувших на Россию экономических кризисов, накопленные средства «заморозили». С тех пор эту заморозку думцы продлевают из года в год, и буквально накануне в очередной раз продлили ее до конца 2023 года. А никаких новых систем накоплений власти россиянам до сих пор не предлагают. Поэтому скакнуть от реальных 15 тысяч рублей пенсии к желанным, скажем, 60 тысячам, у подавляющего большинства наших сограждан не получится. Это удел не просто состоятельных, а богатых россиян, способных откладывать на старость немалые деньги.

Какие именно? Ответ на этот вопрос дала Людмила Иванова-Швец, поделившаяся с «МК» своими расчетами. «В традиционной схеме накопления пенсионных баллов, при средней заработной плате в 60 тыс рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тыс рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», - дала совет молодым работникам, мечтающим о достойной пенсии, наша собеседница.

Источник: mk.ru