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Потерял ключи от BMW 5-Series за 1 млн рублей водитель в Бердске

12:45 30.11.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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В случае безуспешного поиска ключей мужчине придется менять замки.

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Потерявший ключи не помнит где их оставил

Жизнь автомобилиста зависит от многих мелких «аксессуаров», которые имеют свойство теряться. И хорошо, если это техпаспорт или права, восстановить которые можно за пару часов, но, с потерей ключей ситуация всегда затруднительна.

Злободневное объявление о пропаже ключей появилось в социальных сетях. Девушка разместившая пост из Бердска рассказала, что ключи от автомобиля BMW 5 серии потерял ее друг.

- Ключи были потеряны позавчера, 28 ноября. Либо он их где-то оставил, либо из кармана выпали. Пока никто ключи не обнаружил. Если не найдутся, нужно будет замки менять,- сообщила сегодня, 30 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" подруга потерявшего ключи, Виктория Шейк.

Согласно сайту "Дром", стоимость BMW 5-Series 2020 года варьируется от 3 до 7 млн рублей.

Цена BMW 5-Series 2005-2010 года выпуска варьируется от 450 тыс. до 1 млн рублей.

BMW 5 Series автомобиль водитель потерял ключи
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От редакции

Как не потерять ключи от автомобиля?

Аноним, 30 ноября 2020 12:49
НВР: Нужно меньше пить!

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