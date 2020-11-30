Без холодной воды остались 24 дома в Бердске. Список адресов

Отключение в связи с выявленным дефектом на водоводе Ду-50мм по адресу: ул.40 лет Октября 36.

Нужно выпивать не менее 8 стаканов воды каждый день

В связи с выявленным дефектом на водоводе Ду-50мм по адресу: ул.40 лет Октября 36, прекращена подача холодной воды на ул.40 лет Октября с №22 до ул.Толстого; ул.Водосточная №15, 17, 19; ул.Кр.Сибирь №55,73(автомагазин) с 01-30ч. 30.11.2020 года.

Под отключение попали 24 ч.д., производство работ запланировано на 30.11.2020 года.