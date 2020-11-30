Новое в получении субсидий на услуги ЖКХ: Что предлагает Минстрой из-за коронавируса

Согласно временному порядку, граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, смогут до 31 декабря получать субсидию без подачи заявления и подтверждения своего дохода.

Беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ могут продлить на 2021 год

Министерство строительства и ЖКХ обдумывает возможность очередного продления беззаявительного порядка для получения субсидий на оплату ЖКХ в связи с пандемией. Об этом рассказала заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко, передаёт ТАСС.

Кабмин 26 октября продлил временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца этого года. Изначально планировалось, что он будет действовать до начала октября.

«Рассматриваем вопрос о том, востребовано ли будет и в дальнейшем продление. С учётом того, что эпидемиологическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего, соответственно, не хотелось бы получить наплыв граждан в январе или в конце декабря за оформлением и продлением этих субсидий», — сказала Лещенко.

Согласно временному порядку, граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, смогут до 31 декабря получать субсидию без подачи заявления и подтверждения своего дохода.

Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на ЖКУ превышают 10 процентов совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14 процентов.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев и по истечению этого срока заявителю необходимо предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить своё право на выплату.

По состоянию на конец 2019 года, сумма субсидий, возмещённая населению за оплату ЖКУ, превышала 70 млрд рублей.