Что заказать одинокие старики на самоизоляции могут в Новосибирской области? Перечень

В период пандемии социальные работники просят подопечных по возможности рассчитываться с ними при помощи онлайн-переводов.

Социальные работники продолжают помогать пожилым жителям Новосибирской области с доставкой продуктов и медикаментов

Телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области продолжает принимать обращения от пожилых людей и одиноко проживающих инвалидов в период пандемии.

Все заявки передаются в комплексные центры социальной поддержки населения региона по месту жительства обратившихся за социальной помощью. Социальные работники совместно с волонтерами по заявке доставляют продукты и медикаменты людям старше 65 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, и одиноко проживающим инвалидам.

Оповещение граждан в возрасте старше 65 лет о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также о возможности обратиться за поддержкой в комплексный центр социального обслуживания населения – дополнительная функция, с которой успешно справляются социальные работники. Перечень комплексных центров социального обслуживания населения размещен на сайте министерства.

Напомним, находящиеся на самоизоляции жители пожилого возраста могут оставить заявку на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости и на оказание услуг по выносу мусора по телефону 8-800-100-0082. С начала действия режима ограничительных мер в регионе на телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области поступило порядка 19,5 тысяч обращений.

Доставка продуктов и лекарств осуществляется жителям региона по предоставленному или озвученному по телефону списку. Покупки совершаются на средства гражданина, который сделал заказ. В период пандемии социальные работники просят подопечных по возможности рассчитываться с ними при помощи онлайн-переводов.