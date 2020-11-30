Задержали по делу о масках на 25 млн рублей экс-главу минздрава

Наталию Ледяеву подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она помогла заключить госконтракт, по которому больницам поставили защитные маски, не отвечающие ГОСТу.

Экс-главу минздрава Иркутской области задержали по делу о защитных масках

Против бывшего министра здравоохранения Иркутской области завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с мая по октябрь и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 млн рублей. Деньги были украдены при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд регионального минздрава.

СК установил, что Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом этого госконтракта. По версии следствия, чиновница знала, что ее сын и другие лица поставят медицинские изделия, не соответствующие его условиям.

Ледяеву задержали, дома у нее прошли обыски. Против экс-министра завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В середине октября региональное управление СК сообщило об аресте индивидуального предпринимателя из Ангарска. По данным следствия, он заключил контракты на поставку масок с тремя медучреждениями Иркутска, подделав документы на продукцию. Позже выяснилось, что маски не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. Ущерб бюджету Иркутской области оценили более чем в 40 млн рублей.

Кроме предпринимателя к уголовной ответственности привлекли еще шесть человек — также бизнесменов, которые были связаны с поставкой масок в медучреждения. В рамках дела был задержан сын Ледяевой Илья Белоусов, сообщает Тайга.инфо.