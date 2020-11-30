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Запретил проверять малый бизнес Мишустин. На какой срок и для кого продлен мораторий?

22:57 30.11.2020 Фото: government.ru
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Принятое постановление позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролёрами и предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.

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Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Мишустин подписал постановление

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до конца 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 30 ноября.

Решение принято по поручению Президента России. Оно не распространяется на компании, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей.

По итогам первого моратория, действовавшего в период с 2016 по 2018 год, от плановых проверок освободили более 500 тыс. малых предприятий. Эта мера доказала свою эффективность и впоследствии была продлена ещё на два года.

В документе содержится ещё несколько положений, направленных на снижение административной нагрузки. Фиксируется, что контролирующий орган может заменить многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Одновременно с этим закрепляется возможность вести надзор в дистанционном формате – с помощью аудио- и видеосвязи. Эти послабления коснутся как небольших, так и более крупных компаний.

Принятое постановление позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролёрами и предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.

малый бизнес мораторий нагрузки послабления проверки Михаил Мишустин
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