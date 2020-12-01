Всероссийский день хоккея - 1 декабря: История даты и сердечные стихи

Сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы.

Всероссийский день хоккея впервые прошёл в первый зимний день 2007 года

Всероссийский день хоккея впервые прошёл в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе. Имена тренеров сборной гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов... Имена игроков – вообще отдельная история!

Сколько раз приносила сборная СССР по хоккею золотые медали с крупнейших соревнований на свою Родину! 8 раз хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 27 раз – чемпионами мира. По праву есть чем гордиться и что отмечать! Один раз советская сборная становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд. Один раз – трижды подряд. Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских Играх и принесли ей сразу олимпийское золото и славу!

Но трудные для России 1990-е годы сказались и на спорте, рушились связи между бывшими республиками СССР, рушились связи и между хоккеистами, разделёнными границами новых государств, многие игроки покидали страну, уезжая за рубеж.

Но сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы снова сделали российскую сборную чемпионом мира и вновь в хоккейных кругах заговорили о «Красной машине», которая с 1963 по 1971 год 9 раз подряд становилась Чемпионом Мира! А на зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали.

Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звёзд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны. Организация Всероссийского Дня хоккея – ещё один шаг, сделать этот вид спорта ещё более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея!

Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране.

Забота о настоящем Российского хоккея – не единственная забота ФХР, министерства спорта РФ и государства. Важная задача – обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов, способных в ближайшем будущем подтвердить своё право играть в составе «Красной машины», принося блистательные победы на радость своим болельщикам и гордость России!

Да здравствует хоккей!

Поздравления в праздник

Зря хоккей зовут канадским,

Это глупо и смешно,

Знают пусть за океаном,

Что, российский он давно.

Поздравляю вас ребята,

Всех кто клюшку и коньки,

Ни на что не променяет,

Несмотря на синяки.

Пусть здоровье как из стали,

Будет много лет подряд,

Пусть удача будет вашей,

Пусть болельщики кричат!

***

Пусть шайба в ворота метко летит,

Пусть трибуны скандируют «Браво!».

Верим, противник не победит.



Хоккеистам российским — слава!

Нашим ребятам — удачи вдвойне,

Чтобы их мощь возрастала.

Пусть повезёт им в каждой игре,

Чтоб вся страна ликовала.

***

Свято в силу спорта веря,

Отмечаем День хоккея.



Клюшки, шайба, лёд, коньки,В игру играют мужики.

Игрокам — угар азарта,

На площадках — холодного льда.

Отдавайтесь игре без остатка —

И с вами победа всегда!

***

Проще нету пожеланий



Для тебя в день хоккеиста:Пускай клюшка не подводит,Будет гладким лёд и чистым.

Пусть коньки манёвром тонким

Все команды обгоняют,

Шайба пусть со звуком звонким

В их ворота залетает.

***

Хоккей — игра для самых смелых,

Для тех, кто не боится льда,

Кто шайбу лихо забивает,

Под крик болельщиков ура!

Накал азарта, шквал эмоций

Доносятся с высот трибун,

Но наш спортсмен всегда спокоен,

Ведет расчетливо игру.

Наш хоккеист, тебе желаем

Успех познать в своей судьбе,

Во всероссийский день хоккея

Удача пусть придет к тебе!

Сражений ярких и удачных,

Вкус поражения не знать,

Поддержки близких и команды,

В игре, и в жизни побеждать!

***

Никогда ничем серьезно

Я, признаться, не болею,

Исключение составит

Всероссийский день хоккея.

Тут уж я готов, ребята,

Горло драть свое до хрипа,

За любимую команду



Заболею я хоть гриппом.

Пусть меня везут в больницу,

Ставят пусть любой диагноз,

Всей больницей праздник встретим,

День хоккея — он заразный!

***

С Всероссийским днем хоккея

Поздравления принимай,



Шайбой управляй умелоИ в ворота забивай.

Крепким будь, чтобы соперник

Задрожал, увидев как,

На лице играет мускул,

И сжимается кулак.

И, конечно же, здоровья,

Береги его, смотри.



И тогда тебя, уж точно,Ждут победы впереди.

***

С днем хоккея поздравляем,

И конечно пожелаем:

Чтоб шайбы были бы всегда

В воротах вашего врага.

Чтоб дух команды был всегда,



И как по маслу шла игра.Чтобы собой гордились вы,И чтоб сбылись ваши мечты.

***

Во Всероссийский день хоккея от души пожелать хочу прочного льда, захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника, надёжной защиты, громких болельщиков, ярых фанатов, доброй удачи и несомненного личного счастья.

***

Поздравляю с днём хоккея,

За тебя всегда болею.



Забивай победный гол —Пусть завидует футбол.

Будь в игре непобедимым,

Вне игры — всеми любимым.

Пусть всем соперникам назло

Успех даётся сверхлегко.

***

Принимая поздравленья,



Улыбнитесь веселее,Всей России населеньеОтмечает день хоккея.

И на это есть причина —

Ведь в кумирах у людей,

Настоящие мужчины,

Увлекательный хоккей.

Вам желаем в жизни личной



Чтобы было всё отлично,Ярких дней и долгих лет,А в хоккее — лишь побед.

***

Хоккей прекрасен, спору нет,

Теплом болельщиков согрет.

Шайба, лёд, коньки и клюшка —

Важный спорт, а не игрушка!

Результатов, чтоб добиться —

Нужно очень потрудиться,

Много сил потратить надо,

Высшей, чтоб была награда!

В жизни, всё пусть удаётся —

Спорт Вам с лёгкостью даётся.

Острым был, чтоб Ваш «конёк»,

Путь счастлив был и далёк!

***

Как снежные рыцари с клюшкой в руках,

С трибуны доносятся крики фанатов…

Вы в шлемах, доспехах и острых коньках —

Отважные, сильные спорта ребята!

Пусть только победа и только вперед,

По жизни не сменится лозунг заветный,

И с новою битвой выходят на лёд



Хоккея российского команда победы!

***

Нет в мире спорта круче хоккея!

Спортсмены играют себя не жалея.

Болельщики звери, душою горят,

Только победы команде хотят.

Всех сегодня поздравим сердечно,

Счастья, здоровья желаем вам вечно.



Самых великих и нужных побед,Пусть будет счастливым от шайбы след.

Источник: calend.ru