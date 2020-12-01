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Всероссийский день хоккея - 1 декабря: История даты и сердечные стихи

02:50 01.12.2020 Фото: pxhere.com
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Сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы.

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Всероссийский день хоккея впервые прошёл в первый зимний день 2007 года

Всероссийский день хоккея впервые прошёл в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе. Имена тренеров сборной гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов... Имена игроков – вообще отдельная история!

Сколько раз приносила сборная СССР по хоккею золотые медали с крупнейших соревнований на свою Родину! 8 раз хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 27 раз – чемпионами мира. По праву есть чем гордиться и что отмечать! Один раз советская сборная становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд. Один раз – трижды подряд. Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских Играх и принесли ей сразу олимпийское золото и славу!

Но трудные для России 1990-е годы сказались и на спорте, рушились связи между бывшими республиками СССР, рушились связи и между хоккеистами, разделёнными границами новых государств, многие игроки покидали страну, уезжая за рубеж.

Но сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы снова сделали российскую сборную чемпионом мира и вновь в хоккейных кругах заговорили о «Красной машине», которая с 1963 по 1971 год 9 раз подряд становилась Чемпионом Мира! А на зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали.

Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звёзд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны. Организация Всероссийского Дня хоккея – ещё один шаг, сделать этот вид спорта ещё более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея!

Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране.

Забота о настоящем Российского хоккея – не единственная забота ФХР, министерства спорта РФ и государства. Важная задача – обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов, способных в ближайшем будущем подтвердить своё право играть в составе «Красной машины», принося блистательные победы на радость своим болельщикам и гордость России!

Да здравствует хоккей!

Поздравления в праздник

Зря хоккей зовут канадским,
Это глупо и смешно,
Знают пусть за океаном,
Что, российский он давно.

Поздравляю вас ребята,
Всех кто клюшку и коньки,
Ни на что не променяет,
Несмотря на синяки.

Пусть здоровье как из стали,
Будет много лет подряд,
Пусть удача будет вашей,
Пусть болельщики кричат!

***

Пусть шайба в ворота метко летит,
Пусть трибуны скандируют «Браво!».
Верим, противник не победит.

Хоккеистам российским — слава!

Нашим ребятам — удачи вдвойне,
Чтобы их мощь возрастала.
Пусть повезёт им в каждой игре,
Чтоб вся страна ликовала.

***

Свято в силу спорта веря,
Отмечаем День хоккея.

Клюшки, шайба, лёд, коньки,
В игру играют мужики.

Игрокам — угар азарта,
На площадках — холодного льда.
Отдавайтесь игре без остатка —
И с вами победа всегда!

***

Проще нету пожеланий

Для тебя в день хоккеиста:
Пускай клюшка не подводит,
Будет гладким лёд и чистым.

Пусть коньки манёвром тонким
Все команды обгоняют,
Шайба пусть со звуком звонким
В их ворота залетает.

***

Хоккей — игра для самых смелых,
Для тех, кто не боится льда,
Кто шайбу лихо забивает,
Под крик болельщиков ура!

Накал азарта, шквал эмоций
Доносятся с высот трибун,
Но наш спортсмен всегда спокоен,
Ведет расчетливо игру.

Наш хоккеист, тебе желаем
Успех познать в своей судьбе,
Во всероссийский день хоккея
Удача пусть придет к тебе!

Сражений ярких и удачных,
Вкус поражения не знать,
Поддержки близких и команды,
В игре, и в жизни побеждать!

***

Никогда ничем серьезно
Я, признаться, не болею,
Исключение составит
Всероссийский день хоккея.

Тут уж я готов, ребята,
Горло драть свое до хрипа,
За любимую команду

Заболею я хоть гриппом.

Пусть меня везут в больницу,
Ставят пусть любой диагноз,
Всей больницей праздник встретим,
День хоккея — он заразный!

***

С Всероссийским днем хоккея
Поздравления принимай,

Шайбой управляй умело
И в ворота забивай.

Крепким будь, чтобы соперник
Задрожал, увидев как,
На лице играет мускул,
И сжимается кулак.

И, конечно же, здоровья,
Береги его, смотри.

И тогда тебя, уж точно,
Ждут победы впереди.

***

С днем хоккея поздравляем,
И конечно пожелаем:
Чтоб шайбы были бы всегда
В воротах вашего врага.

Чтоб дух команды был всегда,

И как по маслу шла игра.
Чтобы собой гордились вы,
И чтоб сбылись ваши мечты.

***

Во Всероссийский день хоккея от души пожелать хочу прочного льда, захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника, надёжной защиты, громких болельщиков, ярых фанатов, доброй удачи и несомненного личного счастья.

***

Поздравляю с днём хоккея,
За тебя всегда болею.

Забивай победный гол —
Пусть завидует футбол.

Будь в игре непобедимым,
Вне игры — всеми любимым.
Пусть всем соперникам назло
Успех даётся сверхлегко.

***

Принимая поздравленья,

Улыбнитесь веселее,
Всей России населенье
Отмечает день хоккея.

И на это есть причина —
Ведь в кумирах у людей,
Настоящие мужчины,
Увлекательный хоккей.

Вам желаем в жизни личной

Чтобы было всё отлично,
Ярких дней и долгих лет,
А в хоккее — лишь побед.

***

Хоккей прекрасен, спору нет,
Теплом болельщиков согрет.
Шайба, лёд, коньки и клюшка —
Важный спорт, а не игрушка!

Результатов, чтоб добиться —
Нужно очень потрудиться,
Много сил потратить надо,
Высшей, чтоб была награда!

В жизни, всё пусть удаётся —
Спорт Вам с лёгкостью даётся.
Острым был, чтоб Ваш «конёк»,
Путь счастлив был и далёк!

***

Как снежные рыцари с клюшкой в руках,
С трибуны доносятся крики фанатов…
Вы в шлемах, доспехах и острых коньках —
Отважные, сильные спорта ребята!

Пусть только победа и только вперед,
По жизни не сменится лозунг заветный,
И с новою битвой выходят на лёд

Хоккея российского команда победы!

***

Нет в мире спорта круче хоккея!
Спортсмены играют себя не жалея.
Болельщики звери, душою горят,
Только победы команде хотят.

Всех сегодня поздравим сердечно,
Счастья, здоровья желаем вам вечно.

Самых великих и нужных побед,
Пусть будет счастливым от шайбы след.

Источник: calend.ru

1 декабря 2020 Всероссийский день хоккея история праздник Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Всеволод Бобров Борис Кулагин Виктор Тихонов Владислав Третьяк ФХР
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