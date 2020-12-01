Всероссийский день хоккея - 1 декабря: История даты и сердечные стихи

Всероссийский день хоккея впервые прошёл в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.
Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.
Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе. Имена тренеров сборной гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов... Имена игроков – вообще отдельная история!
Сколько раз приносила сборная СССР по хоккею золотые медали с крупнейших соревнований на свою Родину! 8 раз хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 27 раз – чемпионами мира. По праву есть чем гордиться и что отмечать! Один раз советская сборная становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд. Один раз – трижды подряд. Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских Играх и принесли ей сразу олимпийское золото и славу!
Но трудные для России 1990-е годы сказались и на спорте, рушились связи между бывшими республиками СССР, рушились связи и между хоккеистами, разделёнными границами новых государств, многие игроки покидали страну, уезжая за рубеж.
Но сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы снова сделали российскую сборную чемпионом мира и вновь в хоккейных кругах заговорили о «Красной машине», которая с 1963 по 1971 год 9 раз подряд становилась Чемпионом Мира! А на зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали.
Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звёзд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны. Организация Всероссийского Дня хоккея – ещё один шаг, сделать этот вид спорта ещё более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея!
Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране.
Забота о настоящем Российского хоккея – не единственная забота ФХР, министерства спорта РФ и государства. Важная задача – обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов, способных в ближайшем будущем подтвердить своё право играть в составе «Красной машины», принося блистательные победы на радость своим болельщикам и гордость России!
Да здравствует хоккей!
Поздравления в праздник
Зря хоккей зовут канадским,
Это глупо и смешно,
Знают пусть за океаном,
Что, российский он давно.
Поздравляю вас ребята,
Всех кто клюшку и коньки,
Ни на что не променяет,
Несмотря на синяки.
Пусть здоровье как из стали,
Будет много лет подряд,
Пусть удача будет вашей,
Пусть болельщики кричат!
***
Пусть шайба в ворота метко летит,
Пусть трибуны скандируют «Браво!».
Верим, противник не победит.
Нашим ребятам — удачи вдвойне,
Чтобы их мощь возрастала.
Пусть повезёт им в каждой игре,
Чтоб вся страна ликовала.
***
Свято в силу спорта веря,
Отмечаем День хоккея.
В игру играют мужики.
Игрокам — угар азарта,
На площадках — холодного льда.
Отдавайтесь игре без остатка —
И с вами победа всегда!
***
Проще нету пожеланий
Пускай клюшка не подводит,
Будет гладким лёд и чистым.
Пусть коньки манёвром тонким
Все команды обгоняют,
Шайба пусть со звуком звонким
В их ворота залетает.
***
Хоккей — игра для самых смелых,
Для тех, кто не боится льда,
Кто шайбу лихо забивает,
Под крик болельщиков ура!
Накал азарта, шквал эмоций
Доносятся с высот трибун,
Но наш спортсмен всегда спокоен,
Ведет расчетливо игру.
Наш хоккеист, тебе желаем
Успех познать в своей судьбе,
Во всероссийский день хоккея
Удача пусть придет к тебе!
Сражений ярких и удачных,
Вкус поражения не знать,
Поддержки близких и команды,
В игре, и в жизни побеждать!
***
Никогда ничем серьезно
Я, признаться, не болею,
Исключение составит
Всероссийский день хоккея.
Тут уж я готов, ребята,
Горло драть свое до хрипа,
За любимую команду
Пусть меня везут в больницу,
Ставят пусть любой диагноз,
Всей больницей праздник встретим,
День хоккея — он заразный!
***
С Всероссийским днем хоккея
Поздравления принимай,
И в ворота забивай.
Крепким будь, чтобы соперник
Задрожал, увидев как,
На лице играет мускул,
И сжимается кулак.
И, конечно же, здоровья,
Береги его, смотри.
Ждут победы впереди.
***
С днем хоккея поздравляем,
И конечно пожелаем:
Чтоб шайбы были бы всегда
В воротах вашего врага.
Чтоб дух команды был всегда,
Чтобы собой гордились вы,
И чтоб сбылись ваши мечты.
***
Во Всероссийский день хоккея от души пожелать хочу прочного льда, захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника, надёжной защиты, громких болельщиков, ярых фанатов, доброй удачи и несомненного личного счастья.
***
Поздравляю с днём хоккея,
За тебя всегда болею.
Пусть завидует футбол.
Будь в игре непобедимым,
Вне игры — всеми любимым.
Пусть всем соперникам назло
Успех даётся сверхлегко.
***
Принимая поздравленья,
Всей России населенье
Отмечает день хоккея.
И на это есть причина —
Ведь в кумирах у людей,
Настоящие мужчины,
Увлекательный хоккей.
Вам желаем в жизни личной
Ярких дней и долгих лет,
А в хоккее — лишь побед.
***
Хоккей прекрасен, спору нет,
Теплом болельщиков согрет.
Шайба, лёд, коньки и клюшка —
Важный спорт, а не игрушка!
Результатов, чтоб добиться —
Нужно очень потрудиться,
Много сил потратить надо,
Высшей, чтоб была награда!
В жизни, всё пусть удаётся —
Спорт Вам с лёгкостью даётся.
Острым был, чтоб Ваш «конёк»,
Путь счастлив был и далёк!
***
Как снежные рыцари с клюшкой в руках,
С трибуны доносятся крики фанатов…
Вы в шлемах, доспехах и острых коньках —
Отважные, сильные спорта ребята!
Пусть только победа и только вперед,
По жизни не сменится лозунг заветный,
И с новою битвой выходят на лёд
***
Нет в мире спорта круче хоккея!
Спортсмены играют себя не жалея.
Болельщики звери, душою горят,
Только победы команде хотят.
Всех сегодня поздравим сердечно,
Счастья, здоровья желаем вам вечно.
Пусть будет счастливым от шайбы след.
Источник: calend.ru