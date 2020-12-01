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Общество / Стиль жизни

С первым днем зимы поздравления в стихах и прозе на 1 декабря 2020 года

07:50 01.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

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С началом зимы

Сегодня первый день зимы не всегда несет в себе долгожданный снежок и холода. Однако все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием такого долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами, ведь впереди так много новогодних праздников, а время, которое, казалось бы, остановилось в будничных заботах, пролетит быстро и незаметно.

***

Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроенье,
Поздравляю тебя с началом зимы!

***

Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком,
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями

И праздничными елями!

***

Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

***

Ну вот, пришла зима-красотка,
Встречаем вьюги, холода,
Вам в первый день ее правления
Желаю радости, добра.

Пусть снег прекрасный, белоснежный
Проблемы в жизни заметет,
Поток морозный, свежий, чистый
Вам перспективы принесет.

***

Зима в свои права вступила,
Декабрь новую пору открыл.
Уже слышна мороза сила,

И снег всю землю ковриком укрыл.

Тебя я с тем и поздравляю,
Счастливой пусть окажется зима.
Здоровья, бодрости желаю
И необъятного душевного тепла.

***

Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!

Чтоб холодов не знали вы
Я вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз —
В душе же лучик солнца светит,
Чтоб каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!

Пушистый снег пускай устелит
Дорогу счастья и удачи.

Пускай же вас декабрь встретит
С большим мешком любви в придачу!

***

Спешу друзей поздравить я с зимой
И пожелать домашнего тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.

И пусть никто не будет одинок,

Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для печали и тревог.
Скорее, шанс передохнуть чуть-чуть.

***

Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!

***

Крадется первый день зимы,
Роняя снег свой еле слышно.
Желаем только счастья мы!
Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет
Уют, мечты, благополучье!
Пусть вам во всем всегда везет!

Пусть жизнь отныне будет круче!

***

С самым первым днём зимы,
Сказочным, волшебным.
Поздравляю от души,
С днём великолепным.

Согревает пусть любовь,
Вас зимой морозной.

И счастливых вечеров,
Будем море просто.

Сказка в дом Ваш постучится,
Чудо совершится.
И заветная мечта,
В реальность превратится.

***

Поздравляю с первым днём зимы!

Пусть она приносит обновление,
Больше развесёлой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,
Выше поднимает настроение,
Все мечты скорей осуществит,
Даст любовь, удачу, восхищение!

Источник: pozdravok.ru

1 декабря 2020 зима Поздравления с зимой стихи
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Пускай первый день зимы подарит вам ощущение счастья, уюта и радости!

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