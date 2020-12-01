С первым днем зимы поздравления в стихах и прозе на 1 декабря 2020 года

Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

С началом зимы

Сегодня первый день зимы не всегда несет в себе долгожданный снежок и холода. Однако все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием такого долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами, ведь впереди так много новогодних праздников, а время, которое, казалось бы, остановилось в будничных заботах, пролетит быстро и незаметно.

***

Пусть эта зима будет особенной,

Пусть эта зима подарит тепло,

Пусть этой зимой оживают желанья,

Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,

Будут улыбки, снег и коньки,

Будут подарки, добро, настроенье,

Поздравляю тебя с началом зимы!

***

Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком,

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями



И праздничными елями!

***

Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

***

Ну вот, пришла зима-красотка,

Встречаем вьюги, холода,

Вам в первый день ее правления

Желаю радости, добра.

Пусть снег прекрасный, белоснежный

Проблемы в жизни заметет,

Поток морозный, свежий, чистый

Вам перспективы принесет.

***

Зима в свои права вступила,

Декабрь новую пору открыл.

Уже слышна мороза сила,



И снег всю землю ковриком укрыл.

Тебя я с тем и поздравляю,

Счастливой пусть окажется зима.

Здоровья, бодрости желаю

И необъятного душевного тепла.

***

Сегодня первый день зимы,

С чем вас сердечно поздравляю!



Чтоб холодов не знали выЯ вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз —

В душе же лучик солнца светит,

Чтоб каждый зимний день принес

Лишь радость жизни на планете!

Пушистый снег пускай устелит

Дорогу счастья и удачи.



Пускай же вас декабрь встретитС большим мешком любви в придачу!

***

Спешу друзей поздравить я с зимой

И пожелать домашнего тепла.

Пусть за окном безмолвной чистотой

Ложится снег на улицы, дома.

И пусть никто не будет одинок,



Пусть каждого родные дома ждут.Зима не повод для печали и тревог.Скорее, шанс передохнуть чуть-чуть.

***

Пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра

Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм

Не гас ни летом, ни зимой,

Так же, как солнышко, лучист

И ярок был день каждый твой!

***

Крадется первый день зимы,

Роняя снег свой еле слышно.

Желаем только счастья мы!

Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет

Уют, мечты, благополучье!

Пусть вам во всем всегда везет!



Пусть жизнь отныне будет круче!

***

С самым первым днём зимы,

Сказочным, волшебным.

Поздравляю от души,

С днём великолепным.

Согревает пусть любовь,

Вас зимой морозной.



И счастливых вечеров,Будем море просто.

Сказка в дом Ваш постучится,

Чудо совершится.

И заветная мечта,

В реальность превратится.

***

Поздравляю с первым днём зимы!



Пусть она приносит обновление,Больше развесёлой кутерьмы,Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!

Источник: pozdravok.ru