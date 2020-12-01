Подробный лунный календарь маникюра на 2021 год

Эксперты рекомендуют познакомиться с лунным календарем, в котором отражены наиболее благоприятные дни как для ухода, так и для создания нового дизайна ногтей.

Опрятный маникюр не только производит впечатление на собеседника, но и укрепляет вашу уверенность в себе

Опрятный маникюр не только производит впечатление на собеседника, но и укрепляет вашу уверенность в себе. И это особенно актуально в год Быка, когда многим захочется решительно и без промедления идти к своей цели.

Создание прекрасного образа кроется в деталях, и маникюр играет в этом не последнюю роль. Эксперты рекомендуют познакомиться с лунным календарем, в котором отражены наиболее благоприятные дни как для ухода, так и для создания нового дизайна ногтей. Благодаря своевременным рекомендациям удастся сохранить прекрасный внешний вид, а также позаботиться о себе в дни, когда маникюр не желателен и может вызвать проблемы. Дни, не отраженные в календаре, — нейтральное время, когда можно заняться уходом за руками или сделать простой маникюр без наращивания.

Январь

В январе побаловать себя новым дизайном ноготков стоит, чтобы создать оптимистичный настрой и без труда справиться с любыми задачами, а также войти в рабочий ритм после праздников.

Уход за кожей рук и ноготками: 16, 17, 21. 22, 26, 27.

Благоприятное время для маникюра: 1-4, 10-12, 14, 15, 29-31.

Неблагоприятные дни: 13, 28.

Февраль

Самый короткий месяц в году пролетит незаметно, если сделать маникюр у проверенного мастера, а также поухаживать за кожей рук, которой так не хватает увлажнения в зимний период.

Уход за кожей рук и ноготками: 4, 14-16, 19, 20, 23.

Благоприятное время для маникюра: 1-3, 5-10, 13, 17, 18, 21, 22, 24-26, 28.



Неблагоприятные дни: 11, 27.

Март

В марте новый маникюр будет согревать и напоминать о скором тепле. Яркий дизайн поможет привлечь любовь и хорошее настроение.

Уход за кожей рук и ноготками: 3, 5, 14, 15, 23-26, 30.

Благоприятное время для маникюра: 1,2, 4, 6-12, 16-22, 27, 31.

Неблагоприятные дни: 13, 28.

Апрель

В апреле маникюр может быть любым, и в благоприятные для этого дни можно создавать неповторимый дизайн, чтобы месте с мастером позаботиться о красивых и ухоженных ручках. Счастливыми цветами этого месяца будут синие и золотые оттенки, привлекающие деньги.

Уход за кожей рук и ноготками: 10, 14, 20, 25.

Благоприятное время для маникюра: 1-4, 6-9, 11, 13, 21-24, 28-30.

Неблагоприятные дни: 12, 15, 19, 26, 27.

Май

В мае будет больше уместен классический маникюр. Приглушенные пастельные оттенки создадут прекрасный и завершенный образ, а закругленная форма ноготков поможет уберечься от скандалов и конфликтов.

Ухаживающие процедуры: 1, 3, 7, 10, 13, 14, 20, 22, 27, 30, 31.

Благоприятное время для маникюра: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18, 21, 23-25, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 11, 15, 19, 26. В это время ноготкам нужен отдых.

Июнь

Начало лета — прекрасное время для похода к мастеру маникюра. В благоприятные дни стоит выбирать яркие оттенки, чтобы привлечь удачу.

Уход за кожей рук и ногтями: 1, 3, 4-6, 9, 14, 19-22, 28, 30.

Дни для маникюра: 7, 8, 11-13, 15-18, 23, 25-27, 29.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 24.

Июль

Середина лета — прекрасный период ля обновления имиджа. Новый маникюр подчеркнет изящество и красоту рук, а также послужит отличной защитой от людей с темными мыслями.

Дни для ухода за руками и ногтями: 1, 4, 15,16, 20, 22, 26-29, 31.



Благоприятные дни для маникюра: 2, 3, 5, 9, 11-14, 18, 19, 21, 23-25, 30.Неблагоприятное время: 6-8, 10, 17.

Август

В августе новый маникюр спасет от надвигающейся осенней хандры, а также поможет сосредоточиться на выполнении важных дел и не допустить промахов в работе.

Ухаживающие процедуры: 5, 9, 10, 13, 24, 27, 30.

Благоприятное время для маникюра: 1-4, 6, 11, 12, 14-21, 29, 31.

Неблагоприятные дни: 8, 22, 23.

Сентябрь

Сентябрьский маникюр поможет перейти от лета к осени. Яркие оттенки будут возвращать к теплым денькам, а заостренная форма ноготков поможет не упустить своей выгоды.

Ухаживающие процедуры: 1, 2, 5, 10, 12, 14, 17, 19-23, 28, 29.

Благоприятное время для маникюра: 4, 6-8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 24, 27.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 21.

Октябрь

В октябре новый маникюр будет спасением для тех, кто чувствует упадок сил. Кроме того, в этом месяце важным будет уход, чтобы избежать шелушения кожи и расслоения ногтевых пластин.

Ухаживающие процедуры: 1, 8-10, 14, 16, 17, 20, 25-27.

Благоприятное время для маникюра: 2, 3-5, 7, 11-13, 18-23, 28-30.



Неблагоприятные дни: 6, 20.

Ноябрь

В преддверии зимы благодаря своевременному уходу за ноготками получится сохранить нежную кожу рук. Маникюр нейтральных оттенков позволит сосредоточиться на работе, а яркие цвета будут придавать сил и энергии.

Ухаживающие процедуры: 1, 4, 20, 22, 27, 28, 30.

Благоприятное время для маникюра: 2, 3, 6, 8-11, 13, 15-18, 23-26, 29.

Неблагоприятные дни: 5, 7, 12, 14, 19.

Декабрь

Зимний маникюр темных оттенков поможет с легкостью справиться с делами и завершить год на позитивной ноте. Выбирая оттенки ярких цветов, получится противостоять недоброжелателям.

Ухаживающие процедуры: 2, 5, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 27-29.

Благоприятное время для маникюра: 1, 6-9, 14-16, 18, 22, 25, 26, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 12, 19.

С лунным календарем маникюра будет проще создать прекрасный образ и поухаживать за ноготками. Рекомендации астрологов помогут выбрать идеальное время для нового маникюра, который поможет привлечь удачу и процветание.

Источник: dailyhoro.ru