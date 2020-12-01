Дженифер Лопес показала стильный наряд для встречи нового 2021 года

Дженнифер Лопес показала наряд для встречи Нового года-2021

Красотка Джей Ло в шикарном образе, который смело можно повторить и Вам, чтобы сиять ярче всех в праздничную ночь.

До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому советуем уже сейчас подумать о праздничном наряде для самой волшебной и сказочной ночи в году(нам бы так хотелось, по крайней мере). Предлагаем вдохновиться шикарным образом Дженнифер Лопес. На одной из последних фотографий звезда появилась в элегантном костюме Oscar de la Renta: ассиметричная шелковая блуза с цветами и классические широкие брюки со стрелками —мы уже хотим себе такую модную комбинацию. И примечательным является тот факт, что белый-один из основных цветов для встречи Нового года, поэтому здесь все пазлы сложились воедино.

Даже исходя из того, что 2021 год нам суждено встретить в домашней обстановке (меры предосторожности из-за пандемии сейчас очень важны), ничто не мешает порадовать своих близких столь эффектным образом, ведь в пижаме праздник тоже особо встречать не хочется, правда же, девочки?

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Источник: ivona.bigmir.net