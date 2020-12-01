С Днем банковского работника замечательные сердечные поздравления на 2 декабря 2020 года

Быть банковским работником престижно, почетно, но мало кто знает, какой это нелегкий труд, скрупулезная, кропотливая работа, требующая огромной сосредоточенности и внимательности.

День банковского работника - 2 декабря 2020 года

День работника банка – это неофициальный государственный профессиональный праздник работников российской банковской системы. По инициативе Ассоциации банков РФ этот праздник отмечается 2 декабря. День празднования назначен не случайно, дата связана с тем, что 2. 11. 1990 года приняли закон «О Центральном Банке РФ». С этого официального документа и началась вся история нынешней банковской системы России.

Изначально, банки появились как кредитные учреждения. Первым государственным банком в России по Указу императрицы Елизаветы утвержден заемный банк — Дворянский. С течением времени банки стали необходимой, обязательной, одной из главных составляющей деятельности Российского государства. Быть банковским работником престижно, почетно, но мало кто знает, какой это нелегкий труд, скрупулезная, кропотливая работа, требующая огромной сосредоточенности и внимательности.

Наиболее часто этот праздник отмечается корпоративными вечеринками в кругу своих коллег. Неотъемлемым атрибутом празднования является торжественная церемония награждения почетными грамотами, премиями наиболее активных работников.

***

Работником банка ведь быть нелегко.

За вредность им следует пить молоко,

Ведь столько возни с документами много

И дела нелегкого и непростого.

Сплошные уставы, приказы и бланки,

Что требуют вновь повышения планки.

Усердия много, внимания тоже,



Иначе ошибки бывают дороже.

Желаем мы вам лишь приятной работы,

Успешно сдавать годовые отчеты,

Клиентов хороших вам только всегда

И в гору успешно чтоб шли все дела!

***

Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:



Семья, машина, дом, квартира,И вверх карьера пусть идет!

Пускай всегда тебе финансы

Роскошно помогают жить,

Судьба подарит сотни шансов,

Чтоб все мечты осуществить!

***

Поздравляем с Днем банковского работника России! Желаем успешных трудовых будней, дальнейшего развития и процветания вашему банку, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов! Всем сотрудникам — крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!

***

Кредиты, депозиты, валютные счета...

Тебе знакома очень вся эта суета,

Ты очень компетентен, и в этом просто ас.

Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.

Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,

Ошибок неприятных суметь всех избежать,

Клиентов постоянных, стабильности валют,



Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.

Работа чтобы в радость всегда тебе была

И хватка деловая тебя не подвела.

А в личном: много счастья, здоровья и любви,

Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.

***

Работникам Банка, мы счастья желаем,

С восторгом сегодня, мы их поздравляем,



Отчеты пусть будут всегда безупречны,Рабочие дни, как всегда быстротечны!

Начальство, пусть хвалит за стимул к работе,

Всегда, мы желаем, быть только в почете,

Дела пусть идут, только в гору, конечно,

И Банк процветает: исправно, успешно!

***

Вы все готовы подсчитать:



Проценты, вклады и доходы!Я вам желаю отдыхать,Ну, хоть немного, от работы!

Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,



Достатка, сил, добра, терпения,Любви и преданных друзей,В карьере только продвижения!

***

Лучший работник банковской сферы,

Прими поздравлений огромный букет!

Я пожелаю растущей карьеры

И сил тебе крепких на множество лет!

Пусть деньги текут бесконечным потоком

Не мимо, а прямо к тебе в кошелёк,

И сбережений твоих будет столько,

Чтоб даже Билл Гейтс позавидовать смог!

***

Право, что желать таким серьезным людям?

Одного, пусть экономика стабильной будет.

Заботу вашу ценят пусть клиенты,



Да капают побольше дивиденды.Романсов пусть финансы не поют,А на сберкнижках лишние нули растут.В расчетах будьте точными всегда,Ошибок вы не допускайте никогда.Клиентов надежных!Ревизий несложных!У. е. вам, друзья, всевозможных!

***

Всё, сегодня, отложи:

Все бумажки, платежи,

Операции расчётов

И бухгалтерских учетов!

Ведь, сегодня, на дворе —

Праздник твой в календаре,

Улыбнись, взбодрись скорей,



В сотни раз стань веселей!

Пусть душа парит, воркует,

От восторга, лишь, ликует.

На все «сто» ты отдохни,

В море «счастья» утони!

***

Кредиты, карты, вклады,

Проценты, векселя.



Расчеты, депозиты,Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,

Все будни в колесе.

Любая переделка,

Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,

Немного вдохновения.



Приветливых клиентов,Блистательных моментов!

***

Пожалуй, только лучшее сказать

О банковских работниках мы можем.

За труд такой их стоит уважать,

Да и почет такой профессии положен.

Работники всех банков, поздравляем!



А главное — удачи каждый деньВо всех моментах жизни пожелаем,Отбросьте прочь вы грусти даже тень.Как можно больше вам доходов от кредитов,Растущих ставок, много новых депозитов,Устойчивых вам банков-монолитов!

Источник: pozdravok.ru