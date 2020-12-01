Ответят на все вопросы по горячей линии 3 декабря 2020 приставы в Новосибирской области

На все интересующие вопросы ответит временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций Елена Игоревна Понаморева.

Судебные приставы используют разные способы для возврата долгов

3 декабря 2020 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в режиме «горячей линии» проводит прием граждан.

С 13 до 15 часов позвонив по телефону 8 (383) 241-07-90, граждане смогут получить разъяснения и консультации по вопросам, касающимся деятельности службы судебных приставов. На все интересующие вопросы ответит временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций Елена Игоревна Понаморева.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Новосибирской области