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Создала интернет-магазин по продаже наркотиков драгдиллер с сообщницами в Новосибирске

16:04 01.12.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Всего из незаконного оборота изъято более 130 граммов героина и его синтетического аналога - метадона.

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В Новосибирске сотрудники полиции ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории Новосибирска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны организатор группы – 45-летняя ранее не судимая жительница Кировского района, и две ее сообщницы – 42 и 46 лет.

Сбыт наркотиков осуществлялся посредством интернет-магазина бесконтактным способом. Женщины выполняли роли фасовщиков, а также оптовых и розничных закладчиков наркотических средств, одна из них была администратором интернет-магазина. Организатор закупала оптовые партии наркотиков, а также контролировала поступление денежных средств. Закладки с наркотиками участники группы размещали в тайниках, оборудованных в мусорных контейнерах и урнах на территории дворов.

Закладчицы были задержаны оперативниками наркоконтроля во дворе дома по улице Карла Маркса в момент сооружения тайника с наркотическим средством. В тот же день при силовой поддержке спецназа полиции «Гром» была задержана лидер группы, которая не выполнила требование выйти из автомобиля, заблокировала двери, а затем при задержании оказала полицейским сопротивление, кроме того подозреваемая предприняла попытку уничтожить вещественные доказательства.

Всего из незаконного оборота изъято более 130 граммов героина и его синтетического аналога - метадона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотического средства в Новосибирск.

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54.мвд.рф

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