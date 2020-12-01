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Выставили на торги часть Военного городка в Новосибирске

17:00 01.12.2020 Фото: © pkk.rosreestr.ru
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Планируется, что торги пройдут в четвертом квартале 2021 года.

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Федеральные власти выставили на продажу часть Военного городка Новосибирска

Агентство Дом.РФ в 2021 году проведет аукционы по продаже ряда зданий и земельных участков в Новосибирске. В частности, в четвертом квартале планируется через торги продать 6 зданий площадью от 263 до 2289 квадратных метров и участок площадью 2,47 гектара. Стартовая цена лота не определена, а кадастровая составляет 25,5 млн рублей

Также Дом.РФ завершает прием заявок на торги по нескольким помещениям, которые расположены в административном здании по адресу: ул. Немировича-Данченко, д. 167. По разным лотам объявлены разные аукционы: в первый входят два помещения общей площадью 154,7 кв. м на 7 этаже, во второй – четыре помещения площадью 402,8 кв. м. на 4 этаже.

военный городок недвижимость
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