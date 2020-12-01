Выставили на торги часть Военного городка в Новосибирске

Федеральные власти выставили на продажу часть Военного городка Новосибирска

Агентство Дом.РФ в 2021 году проведет аукционы по продаже ряда зданий и земельных участков в Новосибирске. В частности, в четвертом квартале планируется через торги продать 6 зданий площадью от 263 до 2289 квадратных метров и участок площадью 2,47 гектара. Стартовая цена лота не определена, а кадастровая составляет 25,5 млн рублей

Также Дом.РФ завершает прием заявок на торги по нескольким помещениям, которые расположены в административном здании по адресу: ул. Немировича-Данченко, д. 167. По разным лотам объявлены разные аукционы: в первый входят два помещения общей площадью 154,7 кв. м на 7 этаже, во второй – четыре помещения площадью 402,8 кв. м. на 4 этаже.