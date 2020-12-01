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Дали денег на автобус домой: пациента с коронавирусом и туберкулезом высадила скорая на улице Новосибирска

16:35 01.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После этого пациента перенаправили в другую больницу, но в ней не оказалось свободных мест.

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В Сибири проверят данные о "скорой", высадившей пациента с COVID-19

В Новосибирске проверят информацию об оставлении пациента с коронавирусом и туберкулезом без врачебной помощи. Как сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора, проверка коснется сразу двух медицинских учреждений.

Одной из целей проверки станет оценка организации медицинской эвакуации пациентов с указанными патологиями.

О вопиющем случае сотрудники Росздравнадзора узнали из СМИ. Один из местных телеканалов рассказал о мужчине, страдающем открытой формой туберкулеза. Его переместили в одно из профильных медучреждений для проведения операции, однако там он заразился коронавирусом. После этого пациента перенаправили в другую больницу, но в ней не оказалось свободных мест.

Тогда работники "скорой" помощи якобы не нашли ничего лучше, чем высадить мужчину на улице, дав денег на проезд и посоветовав отправиться домой.

Источник: 54reg.roszdravnadzor.gov.ru

COVID-19 коронавирус пандемия скорая
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