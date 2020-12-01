«Неслыханная провокация!»: ФРГ в возмущении от ответа России на ее хамство

ФРГ в возмущении от ответа России на ее хамство: «Неслыханная провокация!»

Ответ России на призыв министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Москвой с позиции силы вызвал бурю возмущения в политическом бомонде ФРГ. «Неслыханная провокация из путинских рядов!», «Безвкусное сравнение со Второй мировой войной» — так отреагировал немецкий таблоид Bild, расписывая, как РФ «упрекнула Крамп-Карренбауэр в недееспособности».

«Неслыханная провокация из путинских рядов! — пишет издание. — Российское министерство обороны упрекнуло министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в „недееспособности“ в вопросах безопасности».

Представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что «госпожа министр некоторое время назад заняла кресло министра обороны Германии», отмечает Bild.

«Но, как и ее предшественница, она демонстрирует неспособность предложить что-либо существенное для реального укрепления безопасности в Европе», — цитирует газета.

Речь идет о заявлении Крамп-Карренбауэр, которое она сделала в бундестаге 25 ноября. Она сказала, что с Россией следует разговаривать «с позиции силы», смакует подробности таблоид. В ответ Конашенков, имея в виду преступления, совершенные Германией в ходе Второй мировой войны, отметил, что эта немецкая «позиция силы» имела трагические последствия для всего мира.

«Безвкусное сравнение со Второй мировой войной», — указывает Bild.

По словам Конашенкова, Россия надеялась, что в Германии найдутся «политики в здравом уме», которые поправят министра, «однако этого, к сожалению, не произошло», и это не первый раз, когда немецкие политики высказываются подобным образом», пишет немецкий таблоид.

«Россия же постоянно подчеркивает, что выступает «за равноправный диалог», — ёрничает газета.

И тут же оправдывает своего министра, которого в России не так истолковали, потому что, как следует из протокола, Крамп-Карренбауэр сказала так:

«Факт в том, что российская сторона вложила большие средства в модернизацию своих вооруженных сил и располагает новым оружием, из-за чего угроза значительно выросла… Если мы, выступая с позиции силы, хотим продвинуться в этих переговорах (в том числе и в переговорах о разоружении), нам нужно усилить свою позицию».

EADaily ранее сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу сравнил поведение Крамп-Карренбауэр с манерами школьницы, у которой папа или мама директор школы и она прекрасно знает, что за нападки на учеников другого класса или другой школы ей ничего не будет». Он посоветовал германскому министру обратиться к своему дедушке, который и расскажет, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ответила на высказывание главы оборонного ведомства ФРГ. По мнению Захаровой, Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

«Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. О какой „позиции силы“ тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона?»— отметила она.