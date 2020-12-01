К Олимпийским играм в Токио готовится велогонщик Артём Овечкин из Бердска

Всем молодым спортсменам Артем Овечкин желает не вешать нос и не терять спортивных ориентиров в этот пандемийный год.

Бердский велогонщик Артем Овечкин - официальный кандидат на участие в олимпийских играх 2021 года

В рамках подведения итогов непростого 2020 года мы продолжаем рассказывать о наших спортсменах, которые показали выдающиеся результаты!

Артем Овечкин, бердский велогонщик, стал пятикратным Чемпионом России! В гости в Отдел физкультуры и спорта пришел с тренером Александром Мамонтовым. Рассказали о Чемпионате России в Самаре, на котором Артем вырвался вперед и в пятый раз подтвердил статус чемпиона.

"Трасса была тяжелая, техничная, 4 круга. Я понимал, что все решаться будет в конце гонки. Я проехал технично, ровно. С пятого места начал и в последнем решающем круге умудрился "спицу" выиграть. Я доволен, что достиг своей цели. Хотелось в истории оставить отпечаток. У нас никогда не было 5-кратного чемпиона России в этой дисциплине. На какой-то период буду в истории" - рассказывает Артем.



Впереди олимпиада в Токио. Артем Овечкин является официальным кандидатом на участие в олимпийских играх 2021 года. Тренер спортсмена, Александр Васильевич Мамонтов, всегда рядом - поддерживает. Говорит, что Артему необходимо будет доказать, что он достоин получить путевку на олимпиаду.

"Простые первенства и чемпионаты России для него уже не прокатывают. Нужны международные гонки, Причем класс должен быть профессиональный" - говорит Александр Мамонтов.

Артем Овечкин очень ждет эту олимпиаду и не заканчивает спортивную карьеру. Говорит, что вопрос участия сборной России в олимпийских играх пока открыт. Возможно придется выступать под нейтральным флагом - на это наш спортсмен готов. Считает, что политика не должна влиять на спортивную сферу.

Всем молодым спортсменам Артем Овечкин желает не вешать нос и не терять спортивных ориентиров в этот пандемийный год:

"Будем придерживаться оптимистичных позиций. Надо цели обозначить, для чего ты занимаешься спортом. Помимо соревнований - это друзья, достижение каких-то своих маленьких целей. Надо это выделить и стремиться к этому. А потом все будет хорошо, появятся соревнования, поездки, будет все весело и круто!"



Источник: ОФКиС Бердска