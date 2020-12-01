Ученики отравились антисептиком в школе: Уборщицы перестарались

Прокуратура требует наказать уборщиков школы, по вине которых отравились ученики. Об этом сообщает старший помощник прокурора Тататрстана Руслан Галиев.
Ранее прокуратура Пестречинского района начала проверку информации об отравлении детей в одной из школ антисептическим раствором.
По итогу проверки выяснилось, что 28 ноября в школе проводили генеральную уборку с применением антисептического раствора. При этом уборщики нарушили пропорции при изготовлении раствора, в результате чего на партах и стенах школьных кабинетов остались следы средства.
Через два дня во время занятий одна из учениц почувствовала жжение в глазах. Ей сразу оказали медицинскую помощь и сообщили о произошедшем ее родителям. Остальных учеников руководство школы решило отпустить домой.
По закону администрация школы обязана предоставить безопасные условия для обучения учащимся, а руководитель школы несет ответственность за обеспечение жизни и здоровья учеников во время занятий.
Таким образом, администрация школы допустила грубые санитарные нарушения, подвергнув опасности здоровье школьников. Прокуратура потребовала у руководителя школы устранить все нарушения и наказать провинившихся.