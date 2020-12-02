02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети

18:50 02.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIDcoQlnyIy
0

Видео сопровождают комментарии Аллы Борисовны.

% name% title
Лиза и Гарри Галкины

Знаменитые детки Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестают восхищать публику своими талантами и широким кругозором в свои ранние годы. Эти 7-летки дадут фору даже взрослым своей сообразительностью и подкованностью.

Недавно звездный папа Максим Галкин выложил на своей личной странице новое видео, на котором дети демонстрируют выставку работ талантливой Лизы Галкиной. Видео сопровождают комментарии Аллы Борисовны.

Максим оставил краткую подпись к видео:

Художник Елизавета Галкина, Продюсер Гарри Галкин, Оператор и Ведущий Алла Пугачёва, Толпа восторженных посетителей

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

видео выставка звездные дети кругозор талант Максим Галкин Алла Пугачева Лиза Галкина галкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Талантливые детки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия разорится: Окончательно отменили выплаты по советским вкладам. На какой срок?
19:51 02-12-2020
Россия разорится: Окончательно отменили выплаты по советским вкладам. На какой срок?
День юриста в России отмечается 3 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
19:50 02-12-2020
День юриста в России отмечается 3 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
Кто объявит 31 декабря выходным днем, ответил Кремль
19:36 02-12-2020
Кто объявит 31 декабря выходным днем, ответил Кремль
Мальчику по имени Маркетинг выдал свидетельство о рождении ЗАГС. Родители счастливы
19:28 02-12-2020
Мальчику по имени Маркетинг выдал свидетельство о рождении ЗАГС. Родители счастливы
Запреты на Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года
19:20 02-12-2020
Запреты на Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года
Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики
19:15 02-12-2020
Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики
При загадочных обстоятельствах умер 17-летний Дмитрий
18:56 02-12-2020
При загадочных обстоятельствах умер 17-летний Дмитрий
Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети
18:50 02-12-2020
Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети
Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии: вмешательства извне быть не должно
18:38 02-12-2020
Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии: вмешательства извне быть не должно
Когда солить капусту в декабре 2020: 2, 3, 5, 7 и 8 - отличные даты для квашения и засолки по лунному календарю 1
18:20 02-12-2020
Когда солить капусту в декабре 2020: 2, 3, 5, 7 и 8 - отличные даты для квашения и засолки по лунному календарю