Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети

Лиза и Гарри Галкины

Знаменитые детки Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестают восхищать публику своими талантами и широким кругозором в свои ранние годы. Эти 7-летки дадут фору даже взрослым своей сообразительностью и подкованностью.

Недавно звездный папа Максим Галкин выложил на своей личной странице новое видео, на котором дети демонстрируют выставку работ талантливой Лизы Галкиной. Видео сопровождают комментарии Аллы Борисовны.

Максим оставил краткую подпись к видео:

Художник Елизавета Галкина, Продюсер Гарри Галкин, Оператор и Ведущий Алла Пугачёва, Толпа восторженных посетителей