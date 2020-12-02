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Красота / Общество

3 главный зимних тренда в макияже, которые нужно попробовать уже сейчас

12:50 02.12.2020 Фото: pinterest.com
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Большинство зимних тенденций связаны с макияжем глаз. И это неудивительно, ведь из-за защитной маски-это единственная часть лица, которая всегда остается открытой.

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Главные тенденции в макияже, которые будут наиболее актуальными в зимнем сезоне

Главные тенденции в макияже, которые будут наиболее актуальными в зимнем сезоне.

Фиолетовые смоки

Большинство зимних тенденций связаны с макияжем глаз. И это неудивительно, ведь из-за защитной маски-это единственная часть лица, которая всегда остается открытой.

Большинство зимних тенденций связаны с макияжем глаз. И это неудивительно, ведь из-за защитной маски-это единственная часть лица, которая всегда остается открытой. А один из самых ярких и актуальных вариантов мейкапа — фиолетовые тени, мода на которые перекочевала к нам прямиком из летнего сезона. Выбирайте более холодные оттенки, дополнив образ шиммером и глиттером. Кстати, возьмите на заметку при планировании макияжа в новогоднюю ночь.

Однотонный макияж

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Однотонный макияж

Как смотрите на то, чтобы воспользоваться продуктами одного цвета (или даже одно универсальное средство) и на губах, и на веках, и на скулах? Получится шикарный нюдовый макияж для ежедневных выходов. Здесь советуем обратить внимание на бежевые и коричневые оттенки, которые могут уходить как в холодные, так и в теплые тона.

Макияж «лисий взгляд»

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Макияж «лисий взгляд»

Эффектный вариант макияжа, который поможет зрительно увеличить глаза и сделать взгляд более соблазнительным. Однако, имейте ввиду: тем, у кого глаза посажены близко к друг другу, стоит быть осторожными со стрелочками, идущими из внутренних уголков глаз к носу: делайте их не слишком длинными.

Источник: ivona.bigmir.net

зимний сезон макияж мода тренд
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