Мощнейшая вспышка произошла на Солнце. Когда ждать магнитные бури и насколько опасны последствия вспышки?

Последний раз вспышки такой силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года

Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени. По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвёртый балл по пятибалльной системе вспышек (выше класса M находится только класс вспышек X). Последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года.

Существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была ещё выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Более точно, был расположен за левым краем солнечного диска. Область солнечной поверхности, где произошла вспышка, таким образом, не видна с Земли. Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что часть её, приподнятая над поверхностью, стала видна из-за солнечного края. Именно она и дала те потоки излучения, которые зарегистрировали на Земле. Очевидно, что при такой конфигурации реальная мощность события остаётся неизвестной, так как мы видим лишь его часть. Соответственно, не исключено, что вспышка, на самом деле, относилась к высшему классу X.

Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю. Основные проявления активности (заряженные частицы и облака плазмы), которые неизбежно формируются в событиях такой силы, по этой причине пройдут в сотнях миллионов километров от Земли. Вместе с тем, вращение Солнца приводит к тому, что вспышечные центры на Солнце перемещаются слева направо. По этой причине активный центр, который произвёл данную вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли. Через неделю же, 6-7 декабря, он окажется точно на линии Солнце-Земля. Какова вероятность, что вспышечная активность Солнца сохранится до этого времени, сказать пока, впрочем, трудно.

Источник: lebedev.ru