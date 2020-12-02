Точный гороскоп на четверг 3 декабря для каждого знака зодиака

Близнецы могут потерять уверенность в себе, а Водолеев ждут перемены в отношениях

Пришло время воплощать в жизнь старые замыслы Овнов. Вы правильно выбираете своих союзников и с первого взгляда понимаете с кем можно иметь дело. Возможны сегодня денежные поступления и удачные покупки. В сфере личных отношений над вами будет преобладать влияние позитивных тенденций.

Первая половина дня для Тельцов складывается очень удачно. Перед вами откроется возможность для профессионального роста, которая даст шанс завязать полезные знакомства. Постарайтесь сегодня чаще всего бывать на людях, не привлекая при этом к себе внимание. Можете высказать свою точку зрения и проявить деловую инициативу.

Близнецам звезды рекомендуют максимально эффективно использовать первую половину дня. Именно в этот период вы сможете многого добиться, если не будете сидеть сложа руки. У вас могут возникнуть сомнения в правильности выбранного пути и поставленных целей. Во второй половине дня вы можете потерять уверенность в себе.

Благоприятный день будет у Раков, если они постараются обдумывать каждый свой шаг. Чтобы не совершить ошибок, никому не позволяйте вас торопить. На работе вы сможете выполнять роль миротворцев и сглаживать острые углы. Ваши усилия сегодня не останутся незамеченными коллегами и руководством.

Львам сегодня кое-что будет даваться легко, но достичь нужных результатов вряд ли пока удастся. Будьте терпеливы и настойчивы, постарайтесь реагировать на критику максимально спокойно, меньше прислушивайтесь к чужому мнению. Знакомства с вами у окружающих завязываются легко, в этот день вы производите хорошее впечатление.

Этот день у Дев не будет лишен трудностей, но вы не потеряете душевного равновесия. Сегодня у вас может появиться шанс получить чрезвычайно полезный совет опытного человека или поддержку влиятельной особы. Вас порадуют события во второй половине дня. К вам в этот день потянутся интересные и необычные люди.

Это будет прекрасный день у Весов для решения творческих задач. Не стоит сегодня отвлекаться от важного, постарайтесь действовать и принимать решения самостоятельно, делаете правильные выводы, анализируя сложившуюся ситуацию. Вы будете очень энергичны и собраны, поэтому успеете больше, чем запланировали.

У Скорпионов сегодня очень благоприятный день. Вам удастся наконец, довести сложное и важное дело до конца. Возможно, произойдет значительное улучшение вашего финансового положения. Юридические конфликты сегодня могут благоприятно разрешиться даже без вашего участия. Это будет подходящий день для встреч с людьми, которые вам очень дороги.

Этот день едва ли преподнесет Стрельцам какие-то сюрпризы. Все события сегодня будут развиваться в соответствии с вашими ожиданиями. Никто не помешает реализации ваших планов. Обратитесь к своим проверенным союзникам и старым друзьям, если почувствуете затруднения в профессиональной деятельности.

Этот день у Козерогов не лишен трудностей, но не все они будут предсказуемы. У вас не исключен успех, если вы вступите в борьбу с сильным противником. В этот день вы будете готовы отстаивать свою точку зрения даже в спорах с самыми сильными соперниками. Сточки зрения личных отношений этот день тоже будет благоприятным.

День у Водолеев сложится хорошо, самые значимые перемены к лучшему будут возможны в сфере личных отношений. Сегодня вам звезды обещают новые интересные знакомства. Ваши семейные отношения будут гармоничны, а окружающих вы будете понимать с полуслова, и они ответят вам тем же.

Первая половина дня у Рыб пройдет хорошо и спокойно, хотя и не принесет вам больших успехов. Просто получайте сегодня удовольствие, обсуждая вопросы, которые вас давно волнуют с интересными людьми. Воспользуйтесь любой возможностью, чтобы расширить свой кругозор и научиться чему-то новому.

Источник: izvmor.ru