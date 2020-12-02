Общий и любовный гороскоп на декабрь 2020 года для каждого знака зодиака

Если мы сейчас совершим какую-то ошибку, то исправить ее можно будет только через 18 лет, когда произойдет следующее затмение этого же сароса.

Нас ожидает множество интересных астрологических событий, которые могут преподнести немало сюрпризов

Гороскоп на декабрь 2020 говорит, первую половину месяца предстоит прожить в коридоре затмений, который начался 30 ноября и продолжится до 14 декабря. В это время все наши действия и поступки являются необратимыми. Если мы сейчас совершим какую-то ошибку, то исправить ее можно будет только через 18 лет, когда произойдет следующее затмение этого же сароса.

Астропрогноз для всех знаков Зодиака на декабрь 2020 говорит, что нас ожидает множество интересных астрологических событий, которые могут преподнести немало сюрпризов — здесь и солнечное затмение, и переход сразу двух медленных планет, Юпитера и Сатурна, в знак Водолея, и уникальное великое соединение, которое происходит раз в 200 лет. Давайте узнаем подробней, что же нам обещают планеты на декабрь 2020 года.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ОВНОВ

Астропрогноз для Овнов на декабрь 2020 говорит, что трудные времена позади, Солнце поселилось в вашем 9 доме и пора действовать! Не стоит недооценивать своих конкурентов, но и завышать их способности тоже не следует. За что бы вы ни взялись, перестаньте думать о шаге назад и о том, что о вас подумают окружающие. Хорошее настроение и чувство легкости в общении с людьми дадут хорошие результаты.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 говорит, что одиноким представителям знака стоит вспомнить свои бывшие симпатии, возможно, человек из прошлого снова постучится в ваше сердце. В отношениях семейных знаков все будет благополучно. Особого настроения будут поддавать дети. Свободные от обязанностей знаки захотят завести потомство, а те, у кого уже есть дети — решаться на еще одного ребенка.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ

Звезды для Тельцов на декабрь 2020 говорят, что последний месяц года может поставить перед Тельцами непростые задачи, решение которых потребует максимальных усилий. Будьте терпеливы, ко всем проблемам подходите без лишних эмоций и с холодной головой! Не переживайте по поводу того, что что-то идет не совсем по плану, ведь положение планет на небе внесет очень правильные коррективы в вашу жизнь.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 для Тельцов говорит, что в семейных пар возрастет тяга к любимому человеку, чувства обострятся и заиграют новой мелодией. Одинокие представители знака могут встретить свою любовь, если научатся быть открытыми. Не торопите события и партнера.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

Зодиак для Близнецов на декабрь 2020 предупреждает, что сейчас на первое место выйдут отношения с окружающими. Если вы в последнее время мало времени уделяли семье, в декабре наступает лучший период наверстать упущенное. Пора начинать покупать подарки для близких на Новый год. В таком вопросе лучше полагаться не на интуицию, а спросить напрямую, о каких сюрпризах мечтают близкие.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 для Близнецов советует не ссориться с любимым человеком даже если вам покажется, что эмоции вас переполнили. Одиноким представителям знака звезды сулят много ярких знакомств, но вряд ли они приведут к серьезным отношениям. Не стоит проверять мобильный телефон и соцсети второй половинки: там вы ничего не найдете, а гневный пожар удастся потушить нескоро.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ РАКОВ

Луна для Раков на декабрь 2020 говорит, что работа и здоровье — вот что будет больше всего волновать рожденных под вашим знаком вплоть до 21 декабря. Отличное время для сдачи анализов, походов на консультации, плановых осмотров и рентгенов. Будьте осторожны, можете нарваться на мошенника — за помощью обращайтесь только в проверенные клиники с лицензией.

Любовный гороскоп для Раков на декабрь 2020 говорит, что вам нужно с большим пониманием относиться к любимому человеку. Прислушивайтесь к его советам и просьбам, иначе конфликтов не избежите. Будете много времени проводить вместе.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ЛЬВОВ

Общий гороскоп для Львов на декабрь 2020 говорит, что в этом месяце Солнце до 21 числа будет находиться в 5 доме гороскопа Льва — области развлечений, удовольствия и детей. Именно в этих жизненных сферах вам удастся преуспеть и добиться высот. Если ваша сфера деятельности связана с развлекательными услугами, тогда будьте готовы к очень активному периоду.

Любовный гороскоп для Львов на декабрь 2020 говорит, что в этом месяце вы смените привычный вам рационализм на сентиментальность и романтику, с головой нырнете в вашу историю любви. Свободные представители знака встретят свою вторую половинку. Конец месяца идеально подходит для романтических путешествий.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ДЕВ

Главная задача рожденных под знаком Девы в декабре 2020 года — развивать и достраивать все, что вы начали ранее. Некоторые люди успеют вам испортить настроение, но не стоит зацикливаться на негативе. Лучше сократите общение с потенциальными раздражителями. Некоторые представители знака задумаются о сфере деятельности. Стоит поработать над резюме.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 для Дев говорит, что не стоит строить больших планов на личную жизнь. Интересного человека сможете встретить несколько позже, возможно, в начале следующего года. Представители знака, у которых есть пара, сейчас могут не до конца понимать требования партнера. Не доводите конфликты до абсурдного состояния.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ВЕСОВ

Астропрогоз для Весов на декабрь 2020 говорит, что этот месяц будет наполнен частым общением с родственниками, неожиданными встречами встречами со старыми знакомыми и дружескими посиделками. Можете почувствовать легкое недомогание, постарайтесь не истощать себя тяжелой работой. Пора подумать о планах на Новый год 2021, ведь от того, с кем и в какой атмосфере вы его встретите, будет зависеть, как вы его проведете.

Любовный гороскоп для Весов говорит, что личная жизнь в декабре 2020 сменится в позитивную сторону. Перед вашей неповторимой харизмой будет сложно устоять противоположному полу. Несвободные представители знака почувствуют сильную эмоциональную зависимость от своей второй половинки.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ

Звезды для Стрельцов на декабрь 2020 говорят, что первый зимний месяц станет одним из важнейших в уходящем году, ведь первые две декады декабря Солнце будет находиться в вашем доме денег вместе с Меркурие. Перестаньте беспокоиться по поводу и без него, в последнее время вашу эмоциональность тяжело назвать стабильной. Пойдут на пользу женские практики, йога, медитации.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 для Стрельцов говорит, что вам захочется радовать своего партнера, преподносить ему разного рода подарки, исполнять любые желания. Ваша вторая половинка тоже не останется в долгу, а утопит вас в своих чувствах. Рационально отнеситесь к покупкам, не тратьте больше, чем можете себе позволить.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ СКОРПИОНОВ

Зодиак для Скорпионов на декабрь 2020 предупреждает, что бури и кризисы остаются в прошлом, а сейчас желательно укреплять семью и налаживать отношения на работе. Не беритесь за новую работу, пока не решите все вопросы со старой. Не стоит начинать большие проекты в этом году, если не сможете их быстро закончить, иначе, перешагнув рубеж 2021 года, вы застынете на одном месте и не сможете раскрыть себя для чего-то нового.

Любовный гороскоп для Скорпионов на декабрь 2020 говорит, что у свободных представителей знака в этом месяце появится шанс встретить любовь. Возможно, вас ждет увлекательное знакомство на какой-то шумной вечеринке. Семейные представители знака во второй половине месяца примут серьезное решение, возможно, связанное с пополнением в семьи.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ КОЗЕРОГОВ

Луна для Козерогов на декабрь 2020 говорит, что ваше созвездие покидают Юпитер и Сатурн, которые на протяжении долгого времени вмешивались во многие события вашей жизни. Теперь эти две планеты поселятся надолго в вашем втором доме, и скорее всего уже в самое ближайшее время изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Не бойтесь экспериментировать и принимать нестандартные решения — риск окупит себя сполна.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 для Козерогов говорит, что семейные представители знака смогут укрепить свои отношения. Все будет стабильно хорошо, и главное — без драм. Чаще радуйте вторую половинку приятными сюрпризами.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ ВОДОЛЕЕВ

Общий гороскоп для Водолеев на декабрь 2020 говорит, что первая половина месяца станет подготовкой к новому и очень важному жизненному этапу, начало которого придется на середину декабря, когда в ваш знак поочередно зайдут Юпитер и Сатурн. Не стоит участвовать в групповых разборках и коллективных саботажах, — вы можете достичь своей цели и другими методами. Больше внимания уделите своему рациону питания, нужно добавить в свое меню витаминные добавки.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 говорит, что нужно быть искренними со своими собеседниками. Не старайтесь приукрасить реальность тем, чего в вашей жизни не существует. Чем откровеннее и прямолинейнее будете, тем меньше проблем будет возникать.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ДЛЯ РЫБ

Астропрогноз для Рыб на декабрь 2020 говорит, что это время будет более спокойным, чем предыдущие месяцы. Несмотря на то, что некоторые кризисные моменты не исключены, они не так глубоко затронут основы вашей жизни. Не повышайте голос на коллег, не выходите за рамки приличия в общении с теми, кто ниже вас по социальному статусу — таким принципом общения много не добьетесь.

Любовный гороскоп на декабрь 2020 говорит, что в отношениях может обостриться чувство ревности и враждебности, но не стоит преувеличивать свои догадки. Сохраняйте уверенность в себе, ваш партнер вас ценит и верен вам. Пора думать, каким подарком удивите вторую половинку на Новый год.

Источник: hochu.ua