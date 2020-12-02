Второй день зимы с легким морозцем: прогноз погоды на 2 декабря в Бердске

Ветер переменный 2-7 м/с.

Ветер переменный 2-7 м/с. Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -14, -19°С, местами -25°С, днем: -10, -15°С.

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