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Второй день зимы с легким морозцем: прогноз погоды на 2 декабря в Бердске

06:30 02.12.2020 Фото: pixabay
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Ветер переменный 2-7 м/с.

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Ветер переменный 2-7 м/с.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -14, -19°С, местами -25°С, днем: -10, -15°С.

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