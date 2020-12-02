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Как быстро привлечь в дом деньги в 2021 году: ритуалы - открой денежный притоковый канал

17:40 02.12.2020 Фото: pixabay
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Очень эффективный ритуал по привлечению денег с бокалом шампанского. Здесь можно загадать желание, а в бокал с шампанским положить монету желтого цвета.

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Как привлечь деньги в дом

Как правильно подготовиться к Новогодней ночи, чтобы привлечь деньги в дом

Чтобы деньги нашли дорогу в дом и остались там надолго, нужно правильно к этому подготовиться. А это значит, что важно успеть завершить дела уходящего года и открыть дорогу новому

  • Постараться вернуть все долги, которые еще остались до наступления Новогодней ночи. Также не стоит давать деньги в долг в канун Нового года.
  • До наступления Новогодней ночи нужно также завершить все дела, которые касаются финансов. Например, сделки или совершение купли-продажи.
  • Обязательно нужно подготовить дом к встрече праздника. Уборка и наведение полного порядка, очищение дома от ненужного хлама или старых вещей.

Новогодние праздники предполагают больших затрат. Нужно накрыть щедрый стол, украсить дом и поставить символ Нового года – красавицу елку, приготовить всем родным подарки. Для привлечения в дом денег следует помнить:

«Нельзя тратить абсолютно все деньги, подготавливаясь к новогодней ночи. В кошельке нужно оставить небольшую сумму, а еще лучше хотя бы одну крупную купюру. Пустой кошелек в новогоднюю ночь не принесет прибыли в следующем году, а купюры в нем будут своеобразным магнитом для денег».

Традиция ставить елки на новогодние праздники пошла издавна. Оказывается, что пышная зеленая елка может привлечь в дом деньги. При чем, на привлечение прибыли влияет не только само присутствие елки, но и как она украшена, в чем одеты все члены дома, согласно символу приходящего года.

Согласно китайскому календарю символом 2021 года считают Белого Металлического Быка. Это значит, что стоит отдать предпочтения оттенкам белого и серого, серебра и золота, нежным оттенкам голубого и розового, зеленого, шоколадного. А вот красный цвет желательно исключить, чтобы не гневить Быка.

Приметы и ритуалы на 2021 год, чтобы деньги всегда водились в кармане

Важно! Астрологи рекомендуют еще при подготовке и в канун Новогодней ночи давать милостыню или оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Помогать можно не только людям, но и животным, и птицам. Тогда Бык отблагодарит щедростью и отдаст в 10 раз больше.

Для привлечения в дом денег можно воспользоваться следующими ритуалами:

  • монетка желтого цвета под ковриком у входной двери привлечет в жизнь деньги;  чем больше будет украшена елка, тем стабильнее и успешнее будет год. Поэтому важно не стесняться переборщить с декором елки. Также можно провести тайный ритуал.
  • Спрятать в елке несколько крупных купюр, которые будут хорошим магнитом для денег;
  • хорошей приметой считается на столе наличие сладостей. Именно они способны открыть дорогу деньгам;
  • плохой приметой считается на столе блюда из телятины или говядины. Тогда о финансовом благополучии можно забыть. А вот рыба и мясо птицы отлично подойдут для праздничного стола новогодней ночи 2021 года;
  • считается хорошей приметой после наступления 12 часов ночи открыть окно на несколько минут. Так удача и деньги смогут попасть в дом.

Очень эффективный ритуал по привлечению денег с бокалом шампанского. Здесь можно загадать желание, а в бокал с шампанским положить монету желтого цвета. Под бой курантов подумать о своем желании и выпить все шампанское до дна. Монетку носить целый год в кошельке.

Это далеко не все приметы и ритуалы, но чем больше человек прилагает усилий, тем быстрее в его жизни появятся деньги.

Источник: rsute.ru

деньги ритуалы на привлечение денег
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