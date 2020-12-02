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Здоровье

Реабилитация после COVID-19 в Бердске

09:27 02.12.2020 Фото: Рассвет
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Даже после выздоровления у многих людей остаются остаточные симптомы болезни (слабость, кашель, плохая переносимость физических нагрузок и т.п.) Все это затрудняет возвращение к привычному темпу жизни.

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На лечение принимаются пациенты после COVD-19 с выпиской из стационара

Реабилитация после COVID-19

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Даже после выздоровления у многих людей остаются остаточные симптомы болезни (слабость, кашель, плохая переносимость физических нагрузок и т.п.) Все это затрудняет возвращение к привычному темпу жизни.

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Показания к прохождению программы:
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Хронический бронхит и трахеобронхит.
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Хронические заболевания ЛОР-органов.
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Хроническая обструктивная болезнь легких.
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Бронхиальная астма и другие аллергические заболевания.
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Пневмокониоз и другие профессиональные заболевания бронхо-легочной системы
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Перенесенная пневмония

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На лечение принимаются пациенты после COVD-19 с выпиской из стационара (или амбулаторной карты) не ранее, чем через 2 недели после выписки с 2х кратным отрицательным ПЦР-тестом, стабильной гемодинамикой и не нуждающимся в респираторной поддержке.

Ознакомиться с полным списком предлагаемых процедур можно в данном посте или на нашем сайте: санаторийрассвет.рф

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 1700 рублей (без учета проживания и питания).

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Более подробная информация по тел.:
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8800 250 6919
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8913 006 9008 (доступен ватсап)

Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»

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Источник: Раздел Бердского санатория "Рассвет" на сайте Весь Бердск

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