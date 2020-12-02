Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 2 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 2 декабря 2020 года предлагает воздержаться от необдуманных слов и поступков. Благоприятный период для общения в неформальной обстановке. Не исключены романтические увлечения.

Важно избегать любого риска, так как могут быть непредсказуемые последствия

Гороскоп на 2 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Утро обещает много дел и забот. Энергии хватит на благополучное завершение всего начатого. Окружающим людям возможно понадобится помощь, нужно обязательно уделить им время. Удачно сложатся поездки, которые принесут приятные знакомства и интересное общение. Вечер желательно провести в спокойной обстановке.

Лев

Трудно может даваться общение с окружающими людьми. Поводов для разногласия может быть много, да и на уступки никто не согласен. Поможет в трудных ситуациях найти выход из положения полученный ранее опыт. Лучше не планировать дальних поездок, возможны неприятности в пути. Вечером не исключены романтические свидания и приятные неожиданности.

Стрелец

Возможно придется принимать решение, от которого будет зависеть дальнейший ход событий. Поэтому желательно сосредоточиться, чтобы не допустить промахов. Главное верить в свои силы и способности. Могут быть незапланированные поездки, где можно получить какую-то полезную информацию. Вечером можно отдохнуть в семейном кругу и поговорить на душевные темы.

Гороскоп на 2 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Шансы добиться успеха высоки, важно правильно оценивать свои силы. Не исключены трудности в финансовом плане. Поэтому потребуется внимание и осторожность. Возможны разногласия с домочадцами, на бытовой почве. Поэтому желательно не провоцировать конфликт, а стараться решить все мирным путем. Вечер подходит для развлечений и встреч с друзьями.

Дева

Неплохой день для общения, особенно в неформальной обстановке можно решить важные вопросы. Могут быть незапланированные поездки, которые принесут массу удовольствия. Неожиданным визитом порадуют друзья, а также хорошими новостями. Вечер располагает для романтических приключений и оригинальных подарков.

Козерог

Благоприятный период для общения, легко будет завоевать симпатию. Не исключены заманчивые предложения, касающиеся дополнительного заработка. Но вначале желательно все проверить, затем уже принимать решение. Следует быть предельно внимательными в работе с документами. Есть вероятность ошибок. Вечер лучше провести за любимыми занятиями, которые приносят радость.

Гороскоп на 2 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Утром можно заняться полезными делами, которые приносят удовольствие. Вероятны деловые переговоры, которые дадут возможность продвинуться по карьерной лестнице. Можно добиться неплохих результатов в учебе, но для этого потребуется терпение и усидчивость. Полезными будут умеренные физические нагрузки и активный отдых. Вечером любимый человек побалует романтическими сюрпризами.

Весы

Утро может принести приятные новости от родственников. На работе есть большая вероятность задержек в некоторых делах. Но не нужно нервничать, желательно разобраться во всем спокойно. Удачными будут крупные приобретения. Можно планировать совместный отдых с близкими людьми, смена обстановки и развлечения пойдут только на пользу.

Водолей

Первая половина дня может потребовать незамедлительного решения бытовых проблем. Не исключены разногласия с родственниками, желательно постараться решить все мирным путем. Общение с близкими требует терпения и понимания. Вечером можно неплохо провести время в приятной компании, где можно расслабиться и отдохнуть.

Гороскоп на 2 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Утро подходит для решения важных и серьезных вопросов. Удачно сложатся деловые переговоры, можно будет проявить себя с лучшей стороны. В личных отношениях требуется проявление инициативы, чтобы улучшить отношения. Вероятны некоторые домашние хлопоты, которые нужно срочно решить. Вечером полезны прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

В этот день может потребоваться терпение и самообладание. Вероятны неприятные известия от близких, из-за которых возможно придется сменить планы. Окружающие люди могут помешать в осуществлении некоторых задумок. Удачно сложатся поездки, связанные с работой. Не исключены неплохие денежные премии, которые очень будут кстати. Вечер хорош для романтики и приятного общения.

Рыбы

Трудно будет сохранять спокойствие, так как возможны некоторые раздражающие обстоятельства. Но необходимо контролировать свои эмоции, которые могут испортить отношения и вообще навредить в дальнейшем. С важными решениями нужно не торопиться, вначале хорошо все обдумать и проверить. Вечер можно посвятить веселым развлечениям в приятной компании.

Источник: rsute