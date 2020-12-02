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«Локомотив» продлил ужасающий антирекорд России в еврокубках

09:02 02.12.2020 Фото: pixabay
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На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша.

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На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша. На 41-й минуте Бериша оформил дубль, тем самым упрочив преимущество гостей. Во втором тайме, на 79-й минуте встречи, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовав пенальти, сократил отставание хозяев в счёте. Через 2 минуты форвард Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).

Источник: Чемпионат

матч футбол
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