Сделала каминг-аут и попросила считать ее мужчиной Эллиотом актриса Эллен Пейдж

Актер также подчеркнул, что намерен бороться за права транслюдей и заявил, что у политических лидеров, которые выступают за криминализацию этого явления, «кровь на руках».

Актриса Эллен Пейдж попросила считать ее мужчиной Эллиотом

Актер Эллиот Пэйдж, ранее известный как актриса Эллен Пейдж, совершил каминг-аут как трансгендераная персона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это», — написал он.

Пейдж отметил, что сообщить о транс-переходе ему было довольно сложно, так как такие люди сталкиваются с агрессией и дискриминацией.

«Только в 2020 году было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканцами», — добавил он.

Актер также подчеркнул, что намерен бороться за права транслюдей и заявил, что у политических лидеров, которые выступают за криминализацию этого явления, «кровь на руках».

Это не первый каминг-аут Пейдж за последние годы. Еще до трансперехода в 2014 году он сообщил о своей гомосексуальности. Тогда актер также подчеркнул, что сокрытие реальной сексуальной ориентации негативно сказывалось на его психическом состоянии.

Наиболее известные картины с участием Пейдж — «Начало», «Джуно» и «Американское преступление».